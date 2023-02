Réunion sur les soins de santé : Trudeau présentera une offre aux premiers ministres

OTTAWA –

Le système de santé du Canada ne fonctionne pas aussi bien qu’il le devrait et cela doit changer, a déclaré mardi le Premier ministre Justin Trudeau alors qu’il se préparait à rencontrer les premiers ministres pour travailler sur un nouvel accord de financement des soins de santé.

En se rendant à la réunion du cabinet qu’il présidera avant ses entretiens de l’après-midi avec les premiers ministres, Trudeau a déclaré que le gouvernement fédéral “investira considérablement” pour mettre à niveau le système. Il a l’intention de montrer aux premiers ministres l’offre qu’Ottawa est prêt à faire lorsqu’il les rencontrera à Ottawa aujourd’hui.

Les Canadiens sont fiers du système de santé public de ce pays, a-t-il dit, mais il a besoin de travail.

“Nous devons tous reconnaître que cela n’a pas été au niveau auquel les Canadiens s’attendraient”, a-t-il déclaré.

“Nous allons intensifier avec encore plus de financement.”

Les provinces ont prévu un budget d’environ 204 milliards de dollars pour les soins de santé au cours de cet exercice et le Transfert canadien en matière de santé a été fixé à 45 milliards de dollars, soit environ 22 % de ce montant. Les premiers ministres souhaitent que la part fédérale passe à 35 %.

Un haut fonctionnaire fédéral connaissant l’offre fédérale a déclaré qu’il y aurait à la fois une augmentation plus importante du transfert et des offres de plus d’argent pour des accords individuels afin de répondre aux besoins individuels de la province et aux priorités d’Ottawa.

Mardi, Trudeau a énuméré l’obtention de plus de médecins de famille, des listes d’attente plus courtes, un soutien pour recruter et recycler les travailleurs et l’amélioration des soins de santé mentale comme certains de ces domaines possibles.

Le gouvernement fédéral insiste également pour que les provinces acceptent de revoir la collecte de données de leur système de santé afin que les dossiers médicaux des patients soient plus complets et accessibles dans toutes les provinces et à plusieurs professionnels de la santé, et que les gouvernements puissent mieux comprendre où se situent les problèmes.

Les premiers ministres sont à Ottawa depuis lundi pour se réunir seuls dans un hôtel du centre-ville et visent à avoir un front uni lorsqu’ils s’assoient avec Trudeau. Ils ont dit qu’ils abordaient les pourparlers avec un esprit ouvert, sans ligne rouge et avec la volonté de signer des accords individuels avec Ottawa pour plus d’argent.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, affirme que les accords bilatéraux occuperont une place importante dans les négociations, mais que l’objectif principal est d’offrir aux Canadiens les soins de santé qu’ils méritent.

Le Transfert canadien en matière de santé devrait actuellement augmenter à 49,4 milliards de dollars en 2023-2024, soit une augmentation de 9 % par rapport à cette année, soit le double de l’augmentation annuelle moyenne au cours des six dernières années.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 7 février 2023.