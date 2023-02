Réunion sur les soins de santé : à quoi s’attendre lorsque le PM rencontre les premiers ministres

Alors que les préparatifs sont en cours pour la «réunion de travail» prévue sur les soins de santé entre le premier ministre Justin Trudeau et les premiers ministres du Canada mardi, de nouveaux détails émergent sur le déroulement de la rencontre fédérale-provinciale tant attendue.

Trudeau devrait arriver à la réunion de l’après-midi avec une présentation détaillée de deux heures de ce que le gouvernement fédéral est prêt à mettre sur la table.

Comme les responsables fédéraux l’ont déjà signalé, l’offre du premier ministre comprendra des milliards de dollars de nouveau financement.

Ce coup de pouce devrait prendre deux formes : par une augmentation nationale du Transfert canadien en matière de santé (TCS), qui achemine l’argent vers toutes les provinces sur une base par habitant, ainsi que par des accords bilatéraux sur mesure directs d’une décennie avec chaque province et territoire adapté à leurs besoins de santé.

“J’ai vraiment hâte de m’asseoir avec les premiers ministres demain”, a déclaré Trudeau en se rendant à la période des questions. “Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, nous serons là pour mettre plus d’argent sur la table.”

Dans l’ensemble, la rencontre entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visera à déterminer comment ces accords de financement à long terme seront mis en œuvre de manière à ce que les premiers ministres soient tenus responsables de la prestation de soins améliorés.

Mais la façon dont cela se présentera dans chaque cas devrait varier.

En Ontario, par exemple, des sources du gouvernement provincial ont déclaré à CTV News qu’ils travaillaient à un accord bilatéral qui permettrait à la province la plus peuplée du Canada de recevoir 73 milliards de dollars sur 10 ans. De ce montant, environ 30 milliards de dollars seraient de l’argent frais, ce qui équivaut à environ 3 milliards de dollars de financement accru chaque année.

Les sources avec lesquelles CTV News s’est entretenue ont indiqué que l’Ontario voit cette proposition d’un œil positif, et bien qu’ils ne viennent pas à Ottawa prêts à signer, ils ne veulent pas attendre longtemps avant de parvenir à un accord.

Cette poussée est motivée par ce que les sources ont dit être le regret d’être la dernière province récalcitrante à signer un accord bilatéral sur la garde d’enfants, dans l’espoir d’obtenir davantage du gouvernement fédéral.

Cependant, toutes les provinces ne semblent pas venir à la table aussi prêtes et désireuses d’accepter un accord à court terme. Selon des sources provinciales, on s’attend à ce que la Saskatchewan et le Québec se préparent à se battre, cherchant à obtenir plus du gouvernement fédéral avant de signer sur la ligne pointillée.

S’adressant aux journalistes à son arrivée à Ottawa, le premier ministre du Québec, François Legault, a déclaré que, sur la base d’une conversation qu’il avait eue avec Trudeau avant les Fêtes, un accord semblait bon et “substantiel”, tant que l’offre fédérale se concentre sur des priorités communes.

“Nous n’avons pas besoin que le gouvernement fédéral nous dise comment investir l’argent”, a-t-il déclaré.

CTV News apprend également de sources qu’il y a des pressions sur le gouvernement de l’Ontario pour qu’il essaie d’en faire plus, en particulier de la Saskatchewan. Cependant, alors que le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a récemment parlé de la nécessité pour les premiers ministres de “rester unis”, la pression du premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, ne semble pas l’influencer, selon des sources.

« Nous reconnaissons que différentes provinces ont des besoins différents et des priorités différentes, et que la flexibilité est un élément important », a déclaré Trudeau lundi. Signalant déjà qu’il ne s’attendait pas à sortir des pourparlers de mardi avec des accords signés, il a indiqué que les travaux se poursuivraient au cours des “prochaines semaines” pour aplanir les détails de chaque accord.

“C’est une façon de s’assurer que nous respectons la compétence provinciale en matière de soins de santé, tout en nous assurant que le gouvernement fédéral est là”, a déclaré Trudeau.

LE PREMIER MINISTRE DIT QUE LE DIABLE EST DANS LES DÉTAILS

Les premiers ministres se réunissent dans la capitale nationale lundi soir pour une réunion avant leur rencontre avec Trudeau.

Avant cette conférence, bien que des informations aient fourni des indications sur ce qui était proposé, la présidente du Conseil de la fédération et première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a déclaré aux journalistes qu’elle n’avait toujours pas vu la proposition officielle d’Ottawa.

“Je sais que nous attendons tous avec impatience demain en tant que premiers ministres pour voir cette proposition pour la première fois. Je pense qu’il y a eu beaucoup de discussions dans les médias jusqu’à présent sur ce à quoi certaines de ces choses pourraient ressembler dans le avenir », a-t-elle déclaré. “Nous attendons avec impatience de voir cette proposition demain.”

Lorsqu’on lui a demandé si les premiers ministres avaient une ligne rouge avant la réunion, Stefanson a déclaré qu’elle et ses collègues se dirigeaient avec un “esprit ouvert”, mais qu’elle aurait aimé voir ce que les libéraux prévoient de présenter à l’avance afin que mardi soit un peu bref. réunion aurait pu se concentrer sur une discussion plus substantielle.

“Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous s’attende à ce qu’un accord soit conclu demain”, a-t-elle déclaré. “Mais je pense que nous voulons quelque chose le plus tôt possible.”

Lors d’une retraite préparlementaire à Hamilton, en Ontario, le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a déclaré aux journalistes que le gouvernement fédéral visait à faire signer ces accords avant le budget fédéral de 2023, généralement déposé au printemps. Stefanson a dit que c’était aussi son objectif.

“Comme on dit, le diable est dans les détails. Nous verrons ce que ces détails auront demain”, a-t-elle déclaré.

Dans une entrevue sur Power Play de CTV News Channel avec Vassy Kapelos, le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, a déclaré que bien qu’un afflux de dollars fédéraux soit important, ce qui est vraiment sur la table mardi est une «opportunité générationnelle» de moderniser et de rendre la santé durable- systèmes de soins conçus dans les années 1960.

UNE RÉUNION DES MOIS EN COURS

La réunion de mardi pour discuter de la conclusion d’ententes pancanadiennes de financement des soins de santé survient alors que les hôpitaux et les établissements de soins de santé semblent être en mode crise et après que les premiers ministres ont commencé à indiquer leur volonté d’accepter le financement avec des conditions.

Depuis un certain temps, les premiers ministres exercent des pressions sur le gouvernement fédéral pour qu’il augmente le montant d’argent qu’Ottawa verse dans le cadre du transfert fédéral-provincial en matière de soins de santé.

Ces appels ont été accueillis par Trudeau, reconnaissant que, bien que les systèmes à travers le pays soient “tendus, voire brisés”, tout afflux de financement doit venir avec les provinces et les territoires acceptant d’être responsables de la fourniture de systèmes améliorés et de l’accès en retour.

Cette année, le Canada devrait envoyer aux provinces 45,2 milliards de dollars par le biais du TCS, une augmentation moyenne de 5 % par an depuis 2017, comme l’a rapporté La Presse canadienne.

La demande de longue date des premiers ministres est de voir le montant couvert par Ottawa dans le cadre du TCS passer de 22 % à 35 %.

Cependant, certains dirigeants provinciaux ont déjà signalé à CTV News qu’ils ne s’attendaient pas à ce que cette demande soit satisfaite, car cela coûterait au gouvernement fédéral environ 28 milliards de dollars supplémentaires par an.

MESURES PARTAGÉES AU CŒUR DES OPÉRATIONS

Trudeau a signalé qu’il y aura des éléments de ce qui est en préparation qui prendront la forme d’un accord national, peut-être lié à un accord pancanadien sur le partage de données et d’informations sur la santé, tandis que les accords bilatéraux porteront sur une province par -base provinciale à des paramètres spécifiques pertinents pour les besoins de chaque système.

Selon les responsables fédéraux et provinciaux, le cœur de ces accords consiste à établir des accords partagés sur les domaines des systèmes de santé de chaque province qui nécessitent le plus de triage.

« En 2023, nous avons une population vieillissante, plus de maladies chroniques et infectieuses, beaucoup de Canadiens n’ont pas accès à des médecins de famille et à des équipes de santé familiale. Cela exerce une pression sur les hôpitaux, sur les soins de longue durée [care] maisons », a déclaré lundi le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos. « Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire qu’il faut faire les choses différemment.

Les priorités communes dont le gouvernement fédéral et les premiers ministres ont discuté comprennent :

Accès en temps opportun aux équipes de santé familiale;

Réduire les arriérés dans les chirurgies et les diagnostics ;

Retenir, recruter et reconnaître les titres de compétence des travailleurs de la santé;

Investir dans la santé mentale ; et

Moderniser le système d’information sur la santé afin que les dossiers médicaux puissent être partagés avec divers fournisseurs, par voie électronique.

Avant que Trudeau et tous ses homologues provinciaux et territoriaux ne se réunissent pour la première fois en personne depuis la pandémie de COVID-19, les intervenants font part de leurs attentes.

Selon l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), des responsables de l’organisation ont été invités à participer à une séance d’information avec le gouvernement fédéral mardi matin.

“Malgré des lacunes critiques dans les soins de santé mentale et de toxicomanie, l’engagement fédéral envers un Transfert canadien en santé mentale ne s’est pas encore concrétisé”, a déclaré la porte-parole de l’ACSM, Emma Higgins, dans un courriel à CTV News. Elle a déclaré que l’organisation “s’attend à entendre un engagement envers un investissement indispensable dans les soins de santé mentale à l’issue de la réunion”.

LES PERSONNELS DE SANTÉ SE MOBILISENT CONTRE LA PRIVATISATION

Les travailleurs et les défenseurs de la santé de première ligne prévoient de se rassembler sur la Colline du Parlement pour exiger que le système public universel du Canada soit protégé.

Alors que le conflit de financement fédéral-provincial se prolonge alors que les Canadiens font face à de longs temps d’attente dans les salles d’urgence et à un important arriéré de chirurgies et d’interventions médicales, certaines provinces ont annoncé leur intention d’aller de l’avant avec des initiatives visant à répondre aux besoins spécifiques de leur système de soins de santé, y compris des plans permettre à davantage de cliniques privées d’offrir certaines procédures.

Cela a relancé le débat sur la privatisation et soulevé des questions quant à savoir si ce que font certaines provinces contrevient à la Loi canadienne sur la santé, qui garantit que tous les résidents admissibles ont un accès raisonnable aux services de santé financés par l’État. Afin de maintenir l’admissibilité à l’intégralité de leur Transfert canadien en matière de santé, les provinces sont tenues de respecter les critères de la Loi et de s’assurer qu’il n’y a pas de surfacturation ni de frais d’utilisation pour les services de santé assurés.

En grande partie, les responsables fédéraux interrogés sur les préoccupations liées à la dérive de la privatisation ont déclaré qu’ils prenaient au sérieux leur responsabilité de faire respecter la Loi canadienne sur la santé, mais qu’ils étaient convaincus que les premiers ministres avaient l’intention de maintenir le système de santé universel.

Cependant, comme la porte-parole de la Coalition canadienne de la santé, Pauline Worsfold, l’a dit aux journalistes lundi, ces assurances ne suffisent pas.

« Le premier ministre Trudeau doit insister pour que les premiers ministres garantissent que chaque dollar transféré du gouvernement fédéral est utilisé pour les soins de santé, et non pour des réductions d’impôt ou des rabais inutiles. système d’assurance-maladie », a déclaré Worsfold, une infirmière autorisée à Edmonton, en Alberta.

“Les enjeux pour l’assurance-maladie canadienne ne pourraient pas être plus élevés. Il y a une crise dans nos hôpitaux dont je suis témoin tous les jours lorsque je vais au travail”, a déclaré Worsfold. “Les travailleurs de première ligne sont épuisés, se sentent dépassés et sous-estimés, et les soins aux patients en souffrent. Ils veulent tous voir l’action de tous les partis politiques à tous les niveaux de gouvernement.”

Les syndicats des travailleurs de la santé et les défenseurs des soins de santé publics derrière le rassemblement appellent également à l’action sur le programme national d’assurance-médicaments promis depuis longtemps.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a également fait pression sur les libéraux pour s’assurer que le système public universel sera maintenu et que le régime fédéral d’assurance-médicaments sera lancé cette année.

Lors d’une conférence de presse soutenue par des dirigeants qui représentent des milliers de travailleurs de la santé, Singh a réitéré ces appels lundi, appelant à la reconstruction des systèmes de santé du Canada.

“En ce moment, nous sommes confrontés à une crise des soins de santé. Nous disons que l’argent public que nous utilisons au niveau fédéral ne devrait pas aller aux soins à but lucratif. Et bien qu’il y ait une négociation en cours en ce moment, le premier ministre a l’occasion de dire “nous ne dépenserons pas d’argent public pour investir dans la prestation de soins à but lucratif”, a déclaré Singh.



Avec des fichiers du correspondant politique en chef de CTV News Vassy Kapelos et du correspondant politique principal de CTV News Channel Mike Le Couteur