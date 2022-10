Réunion royale des “Fab Four” aux États-Unis ? William et Kate seront à Boston quelques jours avant Harry, Meghan sera honorée à New York

Le prince William et la princesse Kate pourraient potentiellement avoir une réunion royale avec le prince Harry et Meghan Markle sur la côte Est en décembre.

Le prince et la princesse de Galles doivent assister à la deuxième cérémonie annuelle de remise des prix Earthshot Prize à Boston le 2 décembre, et le duc et la duchesse de Sussex seront honorés quelques jours plus tard à l’organisation Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR). Ripple of Hope Award Gala dans la ville voisine de New York.

Lundi, RFKHR a annoncé que Harry et Meghan avaient été nommés lauréats du prix Ripple of Hope de cette année avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, le co-fondateur de Siris Capital Frank Baker et le PDG de Bank of America Brian Moynihan.

Un porte-parole de l’organisation a déclaré à Fox News Digital que le couple avait confirmé sa présence au gala du 6 décembre.

Les Sussex ont été choisis pour recevoir le prestigieux prix en “reconnaissance de leur travail sur la justice raciale, la santé mentale et d’autres initiatives d’impact social par le biais de leur Fondation Archewell”, selon un communiqué de presse de l’organisation.

LE PRINCE WILLIAM ” A LUTTE ” AVEC LA SORTIE DU PRINCE HARRY, L’AUTEUR RÉCLAME: ” BEAUCOUP DE COLÈRE ET DE BLESSURE DES DEUX CÔTÉS “

“Lorsque le duc et la duchesse ont accepté notre invitation de lauréat en mars, nous étions ravis. Le couple s’est toujours démarqué par sa volonté de s’exprimer et de changer le discours sur la justice raciale et la santé mentale dans le monde”, Kerry Kennedy, président de Robert F. Kennedy Human Rights et de la fille de Robert F. Kennedy, a déclaré dans un communiqué.

Elle a poursuivi: “Ils incarnent le type de courage moral que mon père appelait autrefois” la seule qualité essentielle et vitale pour ceux qui cherchent à changer un monde qui cède le plus douloureusement au changement “.”

RFKHR est une organisation à but non lucratif de défense des droits de l’homme qui porte le nom du défunt sénateur américain après son assassinat en 1968.

Le prix Ripple of Hope est décerné à “des dirigeants exemplaires qui ont fait preuve d’un engagement indéfectible en faveur du changement social et qui ont œuvré pour protéger et faire progresser l’équité, la justice et les droits de l’homme”, selon le communiqué de presse.

RFKHR a souligné le travail de Harry et Meghan sur des initiatives telles que le soutien aux réfugiés afghans, la défense d’un congé parental payé, les dons à des organisations travaillant dans une Ukraine déchirée par la guerre, la campagne pour l’accès aux vaccins dans le monde et la collaboration avec la NAACP pour créer le tout premier Digital Civil Rights Award.

Parmi les anciens récipiendaires du prix Ripple of Hope figurent l’ancien président Barack Obama, le président Joe Biden, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, l’ancien président Bill Clinton, l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton, Colin Kaepernick, Stacey Abrams et le Dr Anthony Fauci, entre autres. .

En 2020, William et la Royal Foundation ainsi que le diffuseur britannique David Attenborough ont lancé le prix Earthshot, qui est décerné à cinq personnes en reconnaissance de leurs contributions à l’environnementalisme.

Le prix a également un lien avec la famille Kennedy car son nom a été inspiré par le célèbre discours “Moonshot” de l’ancien président John F. Kennedy en 1962 dans lequel il s’est engagé à faire atterrir un homme sur la lune et à le ramener en toute sécurité d’ici la fin de la décennie. .

En 2021, la Fondation de la bibliothèque John F. Kennedy a annoncé qu’elle s’était associée au prix Earthshot. La cérémonie inaugurale de remise du prix Earthshot a eu lieu à Londres le 17 octobre 2021. Emma Thompson, Emma Watson et David Oyelowo se sont joints à Kate pour remettre les prix.

L’itération 2022 de la cérémonie de remise des prix se tiendra à la John F. Kennedy Presidential Library and Museum dans la banlieue de Boston à Dorchester dans le Massachusetts.

Dans une allocution vidéo au Earthshot Prize Innovation Summit le mois dernier, William a déclaré : “Catherine et moi sommes ravis de venir à Boston en décembre, et nous avons hâte de vous voir tous très bientôt.” Le voyage marque la première fois que William et Kate visitent les États-Unis en huit ans.

Le moment rapproché et la proximité des deux événements ont suscité des spéculations sur le fait que le quatuor pourrait se rencontrer.

Les relations sont tendues entre les quatre depuis que Harry et Meghan se sont retirés en tant que membres de la famille royale en 2020.

La querelle aurait été encore exacerbée par des accusations de racisme contre un membre anonyme de la famille royale qui ont été faites par Harry et Meghan dans une émission spéciale télévisée de 2021 animée par Oprah Winfrey.

Cependant, les couples ont fait une apparition conjointe surprise lors d’une promenade pour voir des hommages floraux à feu la reine Elizabeth II après sa mort le mois dernier.

Le 19 septembre, ils ont assisté aux funérailles de la reine Elizabeth où William et Harry ont marché côte à côte derrière le cercueil de leur grand-mère alors qu’il était déplacé de Westminster Hall à l’abbaye de Westminster.