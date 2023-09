Réunion mensuelle de questions-réponses avec Jim Cramer sur 20 actions

Lors de la réunion mensuelle de septembre, nous avons répondu aux questions directement des membres de l’Investing Club. Voici les réponses de Jim Cramer et du directeur de portefeuille Jeff Marks. Leurs réponses ont été modifiées pour plus de clarté. 1. Pouvez-vous expliquer la stratégie d’achat pour initier une position ? Veuillez utiliser Broadcom comme exemple. Achat initial de 33 actions à 865 $. Puis achats ultérieurs de 17 actions à 886 $ et 17 actions à 870 $. J’essaie de comprendre les règles à suivre. (Rob, Canada) Jeff Marks : Lorsque nous démarrons une nouvelle position, nous achetons généralement entre 0,5 % et 1 % du portefeuille total. À partir de là, nous cherchons à acheter progressivement en cas de faiblesse. Nous avons enfreint les règles avec un achat proche de ses plus hauts historiques et avant la publication d’un rapport trimestriel, mais le titre était écrasé malgré un bon rapport sur les bénéfices. Il y a des règles, puis il y a des exceptions aux règles. Parfois, nous violerons la base de coûts s’il y a un catalyseur entrant. Nous essayons d’attendre un mouvement de 3 à 5 % et de continuer à acheter à la baisse, car aussi positif que puisse être l’action à l’égard d’une action, le marché a parfois ses propres plans et vous devez les respecter. Jim Cramer : Si vous parvenez à vous lancer dans cette démarche avant l’achat par Broadcom (AVGO) de la société de logiciels d’entreprise VMWare (VMW), je pense que ce sera formidable. 2. Vous avez dit à plusieurs reprises qu’il ne fallait pas vendre une action d’un seul coup, mais la vendre par tranches. Pouvez-vous expliquer la décision de vendre toutes vos actions Johnson & Johnson en une seule fois ? (Mel, Pennsylvanie) Jim Cramer : Lorsque vous avez une barreau contre vous et que le mot amiante apparaît, je pense toujours à l’affaire de l’amiante de Johns Manville, une situation où la barre n’a jamais baissé jusqu’à ce qu’elle coule l’entreprise. Malgré le bilan AAA de Johnson & Johnson (JNJ), l’entreprise est aux prises avec le procès en faveur des plaignants dans son litige relatif au talc. Jeff Marks : Nous savions que le titre était en hausse pour des raisons artificielles en raison de l’offre d’échange avec la société Kenvue (KVUE) récemment scindée. Les arbitres étaient longs sur J & J et courts sur Kenvue en raison de la réduction que les actionnaires recevaient s’ils participaient à l’opération. Il y a également eu de mauvaises nouvelles concernant J & J. Le tribunal des faillites du district du New Jersey a rejeté le plan de faillite de l’entreprise visant à résoudre les dizaines de milliers de poursuites liées au talc. 3. Compte tenu de l’implication des investisseurs activistes dans Constellation Brands, combien de temps attendez-vous pour un impact sur le cours de l’action ? (Greg) Jim Cramer : L’alcool est une catégorie contestée. Il y a eu une baisse de la consommation d’alcool aux États-Unis, mais pas pour les bières, et la seule bière qui a connu une croissance est la Modelo Especial de Constellation (STZ). Nous sommes également encouragés par la participation importante d’Elliott Management dans l’entreprise, car la société activiste exigera des changements qui devraient bénéficier à la croissance à long terme de l’entreprise. Nous recherchons également que l’entreprise se sépare de son activité sous-performante de vins et spiritueux. La trésorerie de STZ est incroyable. Jeff Marks : Le prochain rapport sur les résultats devrait être bon compte tenu de la vigueur du secteur de la bière. Mais ce que nous ne savons pas encore, c’est comment STZ envisage l’entreprise un an plus tard après avoir amélioré sa structure de gouvernance d’entreprise. Je parierais que la société activiste Elliott Management a des projets pour STZ qu’elle a partagés avec la direction. Je pense que la journée des analystes du 2 novembre est essentielle. 4. J’ai récemment constaté un mouvement à la hausse chez Morgan Stanley. Quelles sont les perspectives de ce stock pour le reste de 2023 et jusqu’en 2024 ? (Carey, Virginie) Jeff Marks : Je pense que les perspectives sont meilleures pour 2024, compte tenu de la mauvaise qualité des deux dernières années en termes de transactions et d’introductions en bourse. Et nous avons entendu la société le dire lors de précédents appels et conférences sur les résultats. On commence à voir des acquisitions plus importantes annoncées – par exemple Cisco (CSCO) achète Splunk (SPLK). Jim Cramer : Les actions de Morgan Stanley (MS) sont bloquées, mais elles reviendront une fois que l’entreprise aura trouvé un nouveau PDG. C’est pourquoi James Gorman, qui prévoit de se retirer dans les 12 prochains mois, doit trouver un successeur. Le titre, qui est devenu moins cher ces derniers temps, pourrait augmenter à mesure que le marché des introductions en bourse continue de se réchauffer avec davantage de transactions. 5. Salut Jim, je suis un vétéran et je suis très reconnaissant envers le Club ! Je viens de commencer récemment un poste chez Estée Lauder et je me demande s’il est temps d’en acheter davantage ? (Greg, Canada) Jeff Marks : Si vous n’avez pas acheté ici, alors oui, achetez un peu comme nous. Mais si c’est déjà fait, vous pouvez attendre et être patient. Estée Lauder (EL) a besoin de temps. Il est temps que les stocks du secteur du travel retail en Asie se normalisent : la reprise prendra encore un ou deux trimestres avant de se remettre sur les rails. Jim Cramer : Le PDG d’Estée Lauder, Fabrizio Freda, a insisté sur le fait que ce trimestre ne serait pas bon, donc tout le monde le vend. Elf Beauty (ELF) est également en baisse – le groupe est difficile à posséder. Si vous savez que le trimestre est mauvais et que le titre est en baisse d’environ 3 %, alors vous devez commencer à réfléchir, cela inclut le mauvais trimestre. C’était l’une des plus grandes entreprises de tous les temps. Fabrizio Freda a été l’un des plus grands PDG de tous les temps – et il trouvera quelque chose. 6. Comment le marché réagirait-il à un piratage affectant un client de Palo Alto Networks ? (Kyle, Wisconsin) Jeff Marks : Comme il y a eu beaucoup de piratages récemment, je pense que c’est négatif au début, mais le marché l’oubliera rapidement car les piratages ont tendance à se produire. Mais tant qu’il n’y a pas de risques juridiques majeurs ni de risques de réputation majeurs associés aux piratages ; ça va aller. Jim Cramer : Palo Alto Networks (PANW) est la référence en matière de cybersécurité. C’est le protecteur contre les pirates informatiques. La demande de protection des données et de protection contre le vol est une tendance clé et la meilleure façon d’y répondre est via PANW. 7. J’aime entendre votre opinion sur Honeywell. J’aimerais commencer un poste, mais je voulais avoir votre avis sur un bon point d’entrée. (Omar, Colorado) Jim Cramer : Nous avons acheté des actions Honeywell (HON) jusqu’en baisse dans les 180 $ parce que nous savons que la société a l’habitude de donner un nouveau PDG, que ce soit Dave Cote ou Darius Adamczyk ou maintenant Vimal Kapur. un tableau blanc propre pour faire ce qu’il veut et un chèque en blanc pour le faire. Au cours des dernières années du régime de Darius, beaucoup d’argent a été consacré à l’informatique quantique et à de nouveaux types de matériaux. Cela signifie qu’il y a beaucoup de fruits non rentables à tailler. L’entreprise peut également trouver un moyen de s’orienter davantage vers la technologie, à condition qu’il ne s’agisse pas d’un nouveau hasard dans l’automatisation des entrepôts. Je veux voir ce qui se passe ici. Le titre me dit que ça va être quelque chose de gros. Jeff Marks : Le titre a été un chien cette année mais a finalement montré des signes de vie après le discours du nouveau PDG Vimal Kapur à la conférence Morgan Stanley Laguna. L’enjeu principal pour lui : « Comment rajeunir le portefeuille ». Ses trois priorités sont le rajeunissement, la simplification et la croissance accélérée. Honeywell a besoin d’un rajeunissement car, même si ses activités aérospatiales ont été excellentes, le reste de l’activité n’a pas été aussi solide et le titre est à la traîne de ses pairs du secteur industriel. 8. Vous continuez de vanter GE Healthcare, mais le titre continue de chuter. Comprenez-vous la divergence entre son prix de marché et votre vision des perspectives de l’entreprise ? Qu’est-ce qui pourrait faire grimper le titre ? (Rob, ?) Jim Cramer : Je pense que nous devons simplement attendre que les gens réalisent que les médecins vont pouvoir avoir des précisions sur ce qu’il faut faire en cas de chirurgie et que la situation va s’inverser. Il ne se passe rien de fondamental, c’est juste que les vendeurs continuent de peser sur le titre. Jeff Marks : Je pense que cela figurera dans les rapports sur les bénéfices et que la société montrera qu’elle a une bonne croissance et de fortes commandes – un peu comme elle l’a fait au dernier trimestre, même si le titre n’en a pas reçu de crédit. Très frustré par l’évolution des prix, mais savez-vous qui d’autre doit l’être ? GE Healthcare (GEHC) – sinon, ils auraient probablement à nouveau vendu une grande partie de leurs actions. Leur attente est le signe qu’eux aussi pensent que le titre est sous-évalué. Je crois toujours en l’opportunité de la maladie d’Alzheimer et j’essaie de mieux comprendre en quoi il s’agit également d’un jeu d’IA furtif. 9. Quelle est votre position actuelle sur les stocks pétroliers, ainsi qu’à l’avenir ? (Ronald) Jim Cramer : Il n’y a aucune pression qui pourrait faire baisser le pétrole avec les réductions de pétrole en Arabie Saoudite et les réductions des exportations de la Russie. Cela signifie que nous sommes favorables à la possession de davantage de Pioneer Natural Resources (PXD). C’est exactement ce que nous avons fait après la réunion mensuelle, comme nous avions dit que nous allions le faire. Jeff Marks : Ces stocks pétroliers sont redevenus d’excellentes couvertures contre l’inflation, un peu comme ils l’étaient l’année dernière. Nous avons commencé l’année avec quatre titres, avons pris nos gains dans Devon Energy (DVN) il y a longtemps – et plus récemment, avons enregistré des bénéfices dans Halliburton (HAL). Passons maintenant à Pioneer, qui est l’un des meilleurs opérateurs du Permien. Également Coterra (CTRA), qui a été l’un des premiers à s’orienter vers les rachats plutôt que vers les dividendes variables. Avec une hausse d’environ 16 % du titre depuis le début de l’année, cela semble être une excellente décision pour les actionnaires. 10. Costco représentant une position très importante dans mon portefeuille, est-il temps d’en retirer une partie ou de continuer à la gérer ? (Rick) Jim Cramer : Vous ne voulez pas vendre Costco. L’une des positions les plus faciles à posséder actuellement. Il ne restera que quelques détaillants une fois le cycle de resserrement de la Fed terminé : Costco (COST), Walmart (WMT) et Amazon (AMZN). L’un d’eux est le COÛT. Nous sommes toujours à la recherche d’une augmentation des cotisations et du dividende spécial, dont l’histoire dit qu’il est attendu depuis longtemps. Leur marque privée Kirkland est populaire parmi les acheteurs. 