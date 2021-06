Réunion maladroite! Karim Benzema sera assis à côté d’Olivier Giroud, un an après l’avoir comparé au « Go-Kart »

Les footballeurs français Karim Benzema et Olivier Giroud ont été assis ensemble pendant les repas après les séances d’entraînement de l’équipe de France à Clairefontaine. Qu’y a-t-il de si inhabituel dans le fait que deux footballeurs soient assis ensemble, demandez-vous ? Eh bien, il y a une histoire ici. Benzema, bien connu pour ses exploits avec le Real Madrid, n’a pas été très gentil avec Giroud qui a été pendant de nombreuses années le meilleur attaquant de France. L’émergence de Giroud en tant que tireur d’élite est survenue à un moment où Benzema a été exclu de l’équipe nationale pendant six ans en raison de son implication présumée dans une tentative de chantage de Matthieu Valbuena, ancien footballeur français, dans un scandale de sex tape.

Selon un article du Daily Mail, la décision du directeur France Didier Deschamps concernant le plan des sièges a mis Benzema dans une position inconfortable pendant les repas à la base d’entraînement française. Benzema sera assis à côté de la star de Chelsea Giroud, ainsi qu’Antoine Griezmann, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Leo Dubois, Raphael Varane et Hugo Lloris.

Benzema, qui était une inclusion surprise dans l’équipe de France, devra peut-être travailler pour lisser son équation avec Giroud après lui avoir fait un coup il y a quelques années. En mars 2020, lors de l’une de ses sessions de questions-réponses sur Twitter avec des fans, Benzema avait comparé les compétences de Giroud avec celles du kart tout en se faisant appeler avec une voiture de Formule 1.

Lorsqu’un fan a posé des questions sur Giroud, Benzema avait déclaré: «Cela ne prendra pas longtemps. Vous ne confondez pas la F1 avec le karting. Et je suis gentil. Ensuite… et je sais que je suis en F1.

Les commentaires ont fait sensation dans le monde du football et certainement en France. Benzema a cependant refusé de retirer ses commentaires et a affirmé que « c’était juste la vérité ».

Giroud a riposté et a déclaré que la critique injuste l’avait blessé. Il a ajouté qu’il a continué à prouver sa place dans l’équipe avec des performances et cette rivalité entre lui et Benzema a été créée par certaines personnes sans aucune base.

Benzema a connu un énorme succès au niveau des clubs avec le Real Madrid. Il a remporté quatre fois la Ligue des champions et trois fois la Liga lors de son séjour dans la capitale espagnole. Il ne faisait cependant pas partie de l’équipe de France qui a remporté la Coupe du monde 2018. Giroud a été un joueur clé de l’équipe nationale en 2018.

Le retour de Benzema en équipe nationale donne un énorme coup de pouce aux perspectives de la France en Euros ce mois-ci.

