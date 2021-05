Réunion finale des actionnaires de Jeff Bezos en tant que PDG d’Amazon: faits saillants

Les actionnaires ont voté contre les 11 propositions soumises par des tiers, qui couvraient un éventail de sujets allant de la sécurité des travailleurs et des pratiques de recrutement d’Amazon à son utilisation de la technologie de reconnaissance faciale et du changement climatique.

« Permettez-moi de vous assurer que je peux vous garantir qu’aucune de ces idées n’est garantie de fonctionner », a déclaré Bezos. «Tous sont des investissements gigantesques et ce sont tous des risques … La seule façon d’obtenir des rendements supérieurs à la moyenne est de prendre des risques et beaucoup ne paieront pas. Toute notre histoire en tant qu’entreprise consiste à prendre des risques. qui ont échoué et dont beaucoup échoueront, mais nous continuerons à prendre de gros risques. «

On a demandé à Bezos si Amazon aurait du mal à innover maintenant qu’il est devenu si grand et si diversifié. Il a reconnu qu’Amazon sous son nouveau leader Jassy devra gérer de nouveaux paris qui n’ont aucune garantie de succès, y compris son service de télésanté Amazon Care et le réseau Internet par satellite du projet Kuiper.

« Il a les normes les plus élevées et je vous garantis qu’Andy ne laissera jamais l’univers nous rendre typiques », a déclaré Bezos lors de la réunion, qui s’est tenue virtuellement pour la deuxième année consécutive, en raison de la pandémie de coronavirus. « Il a l’énergie nécessaire pour maintenir en vie en nous ce qui nous rend spéciaux. »

L’industrie informatique, un autre marché sur lequel Amazon est en concurrence via ses services de cloud computing, continue également d’avoir une concurrence saine, a fait valoir Bezos. « Nous sommes confrontés à la concurrence d’entreprises bien établies comme Google, Oracle et Microsoft, et de nouveaux arrivants incroyablement performants qui font un excellent travail et se développent incroyablement vite, comme Snowflake et Twilio », a-t-il déclaré.

« Les consommateurs peuvent acheter chez des dizaines de grands détaillants nationaux, des centaines de détaillants régionaux, des centaines de milliers de petits détaillants en ligne et en magasin », a déclaré Bezos. « C’est une industrie très saine et loin d’être une situation de gagnant-gagnant et nous ne sommes encore qu’une petite fraction du commerce de détail. »

Bezos a également été invité à commenter sur Amazon Accord de 8,45 milliards de dollars pour MGM Studios, qui a été annoncé quelques heures avant le début de la réunion des actionnaires mercredi.

Pour Amazon, l’acquisition du studio hollywoodien historique derrière les films de James Bond donnera à l’entreprise de plus grands outils pour satisfaire ses 200 millions de membres Prime, tout en attirant de nouveaux abonnés au programme de fidélité (qui dépensent généralement plus sur le site).

Cela renforce également la capacité d’Amazon à produire des films et des émissions de télévision originaux. La division cinéma et télévision d’Amazon, Amazon Studios, a produit quelques succès, dont « Manchester By the Sea » et « The Marvelous Mrs. Maisel », mais elle doit suivre des acteurs bien établis comme Netflix et Disney.

En plus de « James Bond », MGM a également d’autres bibliothèques favorites comme « Thelma et Louise », « Raging Bull », « Robocop » et « The Handmaid’s Tale » qui ont rendu « la thèse d’acquisition ici vraiment très simple », a déclaré Bezos.

« MGM possède un vaste catalogue de propriétés intellectuelles très appréciées », a déclaré Bezos. «Et avec les personnes talentueuses des studios MGM et Amazon, nous pouvons réinventer et développer cette propriété intellectuelle pour le 21e siècle.

Ce sera beaucoup de travail amusant et les gens qui aiment les histoires en seront les grands bénéficiaires. «