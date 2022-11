Réunion du Genoa Garden Club le 10 novembre à Resource Bank – Shaw Local

GÊNES – Le Genoa Garden Club se réunira ce mois-ci et mettra en vedette un conférencier qui présentera les pratiques du chanvre et du CBD.

La réunion aura lieu à 18h30 le jeudi 10 novembre à la succursale de Gênes de Resource Bank, 310 Route 23.

L’entrée à la réunion est gratuite et ouverte au public.

La conférencière invitée de la réunion est Amanda Montgomery. Son programme, “Tout sur le chanvre et le CBD”, fournira des informations et des informations sur leurs pratiques et leurs produits. Montgomery est l’un des propriétaires et exploitants de AM and PM Hemp Farm à Kirkland, qui produit de la nourriture, des fibres et des cannabinoïdes. AM et PM Hemp Farm ont commencé à cultiver du chanvre pour le cannabidiol en 2020 après la légalisation de la marijuana en 2018.

Pour information, composez le 815-751-3165.