Réunion du DUP sur le retour de Stormont : le gouvernement proposera une nouvelle image « patriotique » de la frontière en mer d’Irlande

Les dirigeants tiennent une réunion interne « accord ou pas d’accord » vendrediouiLe DUP déclare qu'”aucune décision” ne sera prise aujourd’huiLe leader du TUV le décrit comme un « moment déterminant pour le syndicalisme »Le secrétaire de NI adoptera une approche « pragmatique » après le passage de la dernière date limite de Stormont

Mais des sources du parti ont minimisé les perspectives d’une décision finale vendredi.

Un rapport indique également que les diplomates de l’UE ont rejeté les suggestions selon lesquelles des négociations seraient en cours entre le Royaume-Uni et la Commission européenne pour modifier le cadre de Windsor afin de faciliter le retour du DUP à Stormont.

La convocation de la réunion des dirigeants du parti intervient dans un contexte de spéculations croissantes selon lesquelles le DUP se prépare à lancer un appel sur l’acceptation ou non d’un accord gouvernemental sur les accords commerciaux post-Brexit.

Des sources politiques ont indiqué que Sir Jeffrey Donaldson tenterait d’obtenir le soutien des dirigeants de son parti lors de la réunion de vendredi.

En cas de succès, l’accord pourrait être envoyé pour approbation à l’exécutif du parti au cours du week-end.

Downing Street a exprimé l’espoir que l’impasse de Stormont pourrait bientôt être résolue tandis que le Premier ministre irlandais, Leo Varadkar, a qualifié la réunion de « signe positif ».

Un rapport suggère que le DUP s’est vu proposer ce qui a été décrit comme une nouvelle image patriotique de la frontière de la mer d’Irlande dans le but de rallier le parti.

Le Le télégraphe du jour Le journal a rapporté que le Premier ministre Rishi Sunak et les négociateurs du gouvernement ont discuté de la rédaction d’un langage plus favorable autour du cadre de Windsor, notamment en renommant potentiellement la Voie verte – qui régit la circulation des marchandises entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord – en « Voie du marché intérieur du Royaume-Uni ».

Cependant, RTE a rapporté que les diplomates européens avaient rejeté les suggestions de nouvelles négociations entre le Royaume-Uni et la Commission européenne sur le cadre de Windsor.

Le DUP a quitté l’exécutif début 2022 en raison de ses inquiétudes concernant les accords commerciaux post-Brexit.

De hauts fonctionnaires dirigent les départements de Stormont, avec des pouvoirs limités, en l’absence de ministres.

Le secrétaire d’État de l’Irlande du Nord, Chris Heaton-Harris, a déclaré avant Noël que ses négociations avec le DUP sur le cadre de Windsor étaient terminées.

Vendredi, alors que des rumeurs faisaient état d’une réunion des dirigeants du parti, une source haut placée du DUP a déclaré : “Qu’une décision soit prise aujourd’hui ou la semaine prochaine, il est clair que le moment d’une décision est arrivé. Les négociations sont terminées.”

Plus tôt, une source haut placée au sein du parti avait déclaré au Nolan Show de la BBC qu’il s’agissait d’une réunion interne « avec ou sans accord » avec la direction du parti poussant à la restauration de l’Assemblée.

Cependant, le DUP a déclaré plus tard à Cool FM qu’aucune décision ne serait prise par le parti aujourd’hui concernant un retour à Stormont.

La source citée par l’émission Nolan a déclaré que le nombre de ceux qui souhaitent revenir à l’Assemblée par rapport à ceux qui s’y opposent « est si proche » et que tout vote sur le retour pourrait se résumer à une ou deux personnes.

La source de l’émission aurait également déclaré : « Mettez tout en place et opérationnel d’ici la semaine prochaine et abandonnez le cadre de Windsor. »

Le DUP a été contacté pour commentaires.

Au Nolan Show, le chef du parti unioniste d’Ulster, Doug Beattie, a déclaré : « Je pense que le point de décision allait toujours venir, que ce soit cette semaine, la semaine dernière ou la semaine prochaine.

“Je pense que nous sommes arrivés au point de décision. Je n’en ai tout simplement aucune idée. J’espère que le parti pourra soutenir Sir Jeffrey Donaldson et retourner au gouvernement.

“Nous devons voir quel sera le résultat. La réalité pour nous tous est que la décision que nous prenons va affecter l’ensemble de l’Irlande du Nord.”

Le député de l’Alliance Stephen Farry a ajouté : « JeL’heure est à la décision pour le DUP, les négociations autour du cadre de Windsor sont terminées.

“Je suis prudent car nous avons emprunté cette voie à plusieurs reprises avec de fausses aubes précédentes. Nous verrons si quelque chose émerge dans les heures et les jours à venir.”

Le leader du TUV, Jim Allister, l’a décrit comme un « moment déterminant pour le syndicalisme ».

“Si, comme je le soupçonne, pas un mot du Protocole n’a changé et que Sir Jeffrey repousse son parti à Stormont, alors une fausse facture a été vendue au peuple unioniste”, a-t-il déclaré.

“Si le protocole est accepté par le DUP, alors ils auront accepté que l’Irlande du Nord ne fasse plus jamais pleinement partie du Royaume-Uni.”

Le député provincial de People Before Profit, Gerry Carroll, a ajouté : « Que le DUP décide de soutenir cet accord ou non, le secrétaire d’État doit accorder une augmentation de salaire aux travailleurs du secteur public. S’il refuse, une nouvelle grève devra être déclenchée.»

Cela survient alors que le secrétaire d’État d’Irlande du Nord a déclaré qu’il présenterait une nouvelle législation en adoptant une « approche pragmatique, appropriée et limitée » pour sortir de l’impasse politique après l’expiration de la dernière date limite pour restaurer Stormont.

Chris Heaton-Harris a déclaré que sa législation « aidera également les départements d’Irlande du Nord à gérer les défis immédiats et évidents auxquels ils sont confrontés pour stabiliser les services publics et les finances ».

Le DUP a maintenu son boycott lors d’une dernière tentative infructueuse de rappel de l’Assemblée suite à une motion du Sinn Fein mercredi.

Photo d’archives du chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson (Liam McBurney/PA)

M. Heaton-Harris était dans l’obligation de convoquer de nouvelles élections si les institutions n’étaient pas rétablies d’ici le 18 janvier.

Quelques minutes après minuit, il a publié une déclaration signalant son intention d’introduire une nouvelle législation.

Il s’est dit déçu que l’Assemblée et l’Exécutif n’aient pas été rétablis.

Jeudi, plus de 150 000 travailleurs du secteur public ont participé à la plus grande grève de l’histoire récente pour réclamer des augmentations de salaire accordées à leurs collègues du reste du Royaume-Uni.

Les travailleurs du secteur public participent à un rassemblement à l’hôtel de ville de Belfast lors d’une énorme grève jeudi (Liam McBurney/PA)

En décembre, le gouvernement a proposé un montage financier d’une valeur de plus de 3 milliards de livres sterling – y compris de l’argent pour verser les salaires impayés – mais il ne sera pas mis à disposition avant le retour de Stormont.

Heaton-Harris a subi des pressions pour intervenir afin de débloquer les fonds en l’absence des ministres de Stormont, mais il a insisté sur le fait que les salaires du secteur public étaient une question décentralisée.

Vendredi matin, M. Heaton-Harris a déclaré que les événements survenus en Irlande du Nord cette semaine « ont montré l’urgence d’une action nécessaire pour résoudre toute une série de problèmes auxquels l’Irlande du Nord est confrontée ».

Il a ajouté : « Je reste convaincu qu’un exécutif d’Irlande du Nord en exercice est le mieux placé pour agir rapidement et efficacement pour résoudre ces problèmes.

« En l’absence d’un exécutif d’Irlande du Nord en exercice, j’informerai le Parlement des prochaines étapes.

“J’ai l’intention d’introduire une nouvelle législation qui adoptera une approche pragmatique, appropriée et limitée pour aborder la période de formation des cadres et aider les départements d’Irlande du Nord à gérer les défis immédiats et évidents auxquels ils sont confrontés dans la stabilisation des services publics et des finances.”

Pendant ce temps, Michael Gove, secrétaire d’État chargé du nivellement, du logement et des communautés, a défendu la décision de lier le déblocage de ce paquet financier à la réforme de l’exécutif et de l’Assemblée à Stormont.

Il a également exhorté le DUP à revenir au sein de l’exécutif malgré ses inquiétudes concernant le cadre de Windsor.

“Comme tout le monde, je souhaite voir un gouvernement décentralisé et responsable rétabli”, a-t-il déclaré à l’émission Good Morning Ulster de BBC NI.

“Je reconnais que les partis ont différentes préoccupations. En fin de compte, la seule manière de résoudre ces problèmes est de remettre les institutions sur pied.

“Ce que nous avons fait, c’est dire à tous les partis qu’il existe un accord généreux que nous pouvons accorder une fois que les institutions seront opérationnelles. Il incombe à tous les partis de reconstituer l’exécutif.

“Je pense que le secrétaire d’État chargé de NI a raison, nous voulons voir des progrès, nous voulons voir des investissements, en particulier dans les services de santé en Irlande du Nord… mais nous devons le faire en partenariat avec les politiciens d’Irlande du Nord. » est sur eux. Nous devons voir un exécutif restauré.