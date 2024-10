Réunion du Conseil de santé prévue pour le 17 octobre 2024

PORT HOPE, ONTARIO (15 octobre 2024) – Le bureau de santé du district de Haliburton, Kawartha, Pine Ridge (bureau de santé du district HKPR) aimerait informer les médias et la communauté d’une prochaine réunion du conseil de santé prévue le jeudi 17 octobre 2024 à 10 h.

La réunion du Conseil de santé se tiendra en personne au bureau de santé du district de HKPR – Haliburton, situé au 191 Highland Street, Haliburton, et sera diffusée en direct au bureau de santé du district de HKPR. Chaîne YouTube.

Les points à l’ordre du jour de la réunion du Conseil de santé comprennent :

Rapports : Évaluation de la situation de l’approche à quatre piliers pour faire face à la crise des intoxications médicamenteuses

Nouvelle activité : soutien à la surveillance des eaux usées

Affaires nouvelles : Ratification du code de conduite mis à jour

Correspondance : Santé Canada présente de nouvelles mesures pour aider à prévenir les méfaits causés aux jeunes par les thérapies de remplacement de la nicotine

Comment y assister

Les membres des médias et de la communauté sont invités à regarder la diffusion en direct en accédant à notre Chaîne YouTube.

Ordre du jour et dossier du conseil d’administration

Pour obtenir une copie de l’ordre du jour et de la trousse du Conseil de santé, ou pour consulter les réunions à venir et les procès-verbaux précédents, veuillez visiter hkpr.on.ca/BOH ou contacter Ashley Beaulac, gestionnaire des services de communication à [email protected].

-30-