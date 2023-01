Réunion du club d’investissement de Jim Cramer vendredi: surachat, Wells Fargo

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de vendredi. Cherchez à réduire dans un marché suracheté Ne vendez pas Wells Fargo Gardez Estee Lauder 1. Cherchez à réduire dans un marché suracheté Les actions étaient principalement en baisse vendredi, sous la pression d’une baisse des valeurs financières après que plusieurs grandes banques ont publié leurs résultats du quatrième trimestre. Le S&P 500 a chuté de 0,42% en milieu de matinée. Il est probable que la nature surachetée du marché – notre oscillateur à courte portée S & P 500 de confiance est à 9,46 % – contribue aux pertes. Malgré la lecture élevée de l’oscillateur, nous avons jusqu’à présent retardé toute vente en raison de l’ampleur des actions qui ont gagné la semaine dernière. Cependant, cela ne signifie pas que nous avons totalement exclu la vente, et nous sommes à la recherche d’opportunités de taille légère. 2. Ne vendez pas Wells Fargo Les actions de Wells Fargo (WFC) ont baissé de 0,63 % vendredi en milieu de matinée après que la banque a annoncé une baisse de ses bénéfices au cours de son dernier trimestre, pénalisée par les dépenses d’un règlement de 3,7 milliards de dollars et un effort pour constituer ses réserves. . Cependant, nous exhortons les investisseurs à ne pas vendre leurs parts de WFC, étant donné que les fondamentaux de son activité sont solides. La société a prévu environ 50,2 milliards de dollars de dépenses pour 2023, soit moins que les quelque 51,58 milliards de dollars prévus par les analystes. Et avec la banque semblant faire des progrès sur ses problèmes réglementaires coûteux, les dépenses qui ont pesé sur son bilan appartiendront probablement au passé plus tôt que tard. 3. Conservez Estee Lauder JPMorgan Chase a relevé vendredi son objectif de prix pour Estee Lauder (EL) à 285 $ contre 274 $, citant un potentiel de hausse lié à la réduction des vents contraires du change. Nous continuons d’aimer ce stock, d’autant plus que la Chine – un marché crucial pour le géant des cosmétiques – rouvre son économie et accueille à nouveau les voyageurs. Nous nous attendons à ce que les actions EL grimpent et n’envisageons pas de vendre plus d’actions pour le moment. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long EL, WFC. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.