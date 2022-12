Réunion du club d’investissement de Jim Cramer vendredi: stratégie de la Fed, mantra du club

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de vendredi. La Fed n’est pas prête à arrêter Rappel du mantra d’investissement Vous cherchez à acheter 1. La Fed n’est pas prête à arrêter Les actions ont augmenté vendredi après un début difficile à la suite de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle de base, l’indicateur d’inflation préféré de la Réserve fédérale, est entré plus chaud que prévu d’année en année. Cela suggère que l’inflation ne diminue toujours pas et que la Fed n’est pas prête à arrêter son resserrement. La prochaine donnée qui aidera à déterminer la prochaine décision de la Fed – en d’autres termes, si elle prendra une hausse de taux de 25 ou 50 points de base lors de sa réunion de février – est le rapport sur le chômage de décembre. Si le chômage est descendu à 4 %, c’est une bonne nouvelle pour la banque centrale. 2. Tenez-vous en à notre mantra d’investissement Alors que nous clôturons 2022, nous rappelons aux investisseurs notre mantra : achetez des actions d’entreprises qui font des choses et font des choses à profit et reversez une partie de cet argent aux actionnaires. Trouvez des actions démodées et ennuyeuses qui rapportent de l’argent, résistent à une récession potentielle et ont une croissance durable. Les actions qui se sont bien comportées cette année ont également eu tendance à afficher de solides bénéfices et à verser des dividendes. Bien que ce ne soient pas les actions que les investisseurs apprécient généralement, ce sont celles qui ont tendance à bien se comporter. Parmi les produits de base de la croissance défensive du portefeuille du Club figurent Constellation Brands (STZ), Costco (COST) et Humana (HUM). 3. Rechercher des achats Sur cette note, nous recherchons des achats potentiels sur ce marché de survente. Cependant, nous évitons les actions à la mode et nous nous penchons plutôt sur des noms peu coûteux en termes de ratio cours/bénéfices. Cramer a déclaré qu’il était tenté d’examiner les stocks alimentaires pour des achats potentiels, notant que JM Smucker (SJM), Campbell Soup (CPB) et General Mills (GIS) sont toutes des entreprises qui correspondent au mantra d’investissement du Club. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long COST, HUM, STZ. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.