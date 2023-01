Réunion du club d’investissement de Jim Cramer vendredi: Salesforce, licenciements de Google

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de vendredi. Soyez pointilleux lors de l’achat d’actions Nous voulons des licenciements en force Le déclassement de Salesforce est une vieille nouvelle L’oscillateur S & P 500 est descendu à 5,6 % après les pertes du marché au cours des deux derniers jours, mais reste en territoire de surachat. Nous exhortons les investisseurs à être extrêmement pointilleux : les investisseurs ne devraient acheter que des actions qui ont beaucoup baissé – comme Caterpillar (CAT) l’était lorsque nous avons renforcé notre position jeudi. Les actions de CAT ont chuté d’environ 4 % au cours des cinq derniers jours de bourse. 2. Nous voulons des licenciements, mais à une condition, Alphabet (GOOGL) a déclaré vendredi qu’il supprimerait 12 000 personnes de ses effectifs. Les actions d’Alphabet ont augmenté de près de 4% aux nouvelles. Bien que nous souhaitions voir les entreprises technologiques réduire leurs coûts, il est important que les entreprises licencient des travailleurs en position de force et non de faiblesse. En d’autres termes, nous aurions préféré qu’Alphabet rassure les actionnaires sur le fait qu’ils ont une accélération des revenus et trouvent encore de la place pour réduire les coûts, au lieu d’être opaques sur l’état de son bilan. Néanmoins, nous aimons toujours le titre, et les licenciements ne sont pas une surprise étant donné que l’activité d’Alphabet est dans la publicité, qui a été martelée dans l’environnement de récession actuel. 3. La rétrogradation de Salesforce est une vieille nouvelle Cowen a rétrogradé vendredi Salesforce (CRM) de la performance du marché (maintien) à la surperformance (achat), citant les récents départs de dirigeants et un environnement macroéconomique difficile. Mais le déclassement n’est basé sur aucune nouvelle information et est conforme à ce que les analystes ont dit au cours des deux derniers mois. Le titre a déjà baissé en raison de ces préoccupations, nous ne prêtons donc pas trop attention à la dégradation. Les actions de Salesforce ont augmenté de plus de 1% en milieu de matinée vendredi. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long CAT, CRM, GOOGL. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.