Réunion du club d’investissement de Jim Cramer vendredi, les actions montent Constellation

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct "Morning Meeting" à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de vendredi. Méfiez-vous de la technologie Attendez d'acheter Constellation Stick avec Wells Fargo 1. Méfiez-vous des actions technologiques Les actions ont augmenté vendredi sur des signes de ralentissement de la croissance des salaires, signalant que la Réserve fédérale progresse dans sa lutte pour contenir l'inflation grâce à des taux d'intérêt plus élevés. Le S&P 500 a grimpé de 1,6% en milieu de matinée. Cependant, Jim Cramer a averti vendredi que les investisseurs devraient toujours se méfier des actions technologiques à méga capitalisation – celles-ci restent difficiles à détenir, et le Club fait preuve de prudence pour s'assurer que notre exposition technologique reste limitée. 2. Attendez d'acheter Constellation Brands Cowen a déclassé vendredi Constellation Brands (STZ) pour que le marché surperforme ou achète, invoquant des craintes que les consommateurs n'échangent des boissons alcoolisées à mesure que l'économie ralentit. Cependant, le brasseur continue de prendre des parts de marché tout en fléchissant son pouvoir de tarification, nous aimons donc toujours le titre. Constellation a annoncé jeudi un troisième trimestre fiscal 2023 faible, le titre clôturant en baisse de près de 10%. Mais les actions ont grimpé de près de 3 % en milieu de matinée vendredi, pour atteindre environ 215 $ chacune. Nous conseillons aux investisseurs de ne pas acheter STZ pour le moment, jusqu'à ce que la poussière se retombe. 3. Restez avec Wells Fargo La Deutsche Bank a déclassé jeudi JPMorgan (JPM), Bank of America (BAC) et Truist (TFC) pour ne pas acheter, citant des vents contraires macroéconomiques et des inquiétudes concernant l'affaiblissement des fondamentaux bancaires. Mais toutes les banques ne sont pas construites de la même manière, et Wells Fargo (WFC) reste un excellent titre à posséder malgré les inquiétudes des analystes concernant le secteur financier en général. Alors que de nombreuses banques ont du mal à gérer leurs dépenses, Wells Fargo fait l'objet d'un programme de restructuration pluriannuel qui la place dans une position plus solide par rapport à ses concurrents.