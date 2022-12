Réunion du club d’investissement de Jim Cramer vendredi : données sur l’inflation, Salesforce

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de vendredi. À la recherche de CPI Chance pour acheter CRM Trouble for Microsoft 1. À la recherche de CPI Les actions étaient mitigées vendredi matin après que le département américain du Travail a publié son indice mensuel des prix à la production, qui a montré des prix de gros plus élevés que prévu en novembre, un signe que l’inflation ne s’est pas modérée le mois dernier autant que les marchés l’avaient anticipé. Cela fait suite à une semaine de négociation volatile stimulée par les craintes croissantes de Wall Street d’une récession. Cependant, nous pensons que l’indice des prix à la consommation aux États-Unis, qui devrait être publié le 13 décembre, est la principale mesure de l’inflation à surveiller. Ce chiffre devrait aider à déterminer l’ampleur des hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale après sa réunion de mercredi prochain . 2. Chance d’acheter Salesforce Nous voyons une opportunité d’acheter des actions de Salesforce (CRM) ici, étant donné la nouvelle baisse des actions ce mois-ci au milieu du roulement de la direction. Les actions sont en baisse de plus de 18% depuis début décembre en raison de départs très médiatisés. Alors que les investisseurs sont effrayés par la sortie imminente du co-PDG Bret Taylor, nous nous en tenons au titre. En plus de notre cas haussier pour le CRM, Benioff s’est engagé à mener à bien le rachat d’actions de 10 milliards de dollars de la société. “Je pense que les choses ont en quelque sorte touché le fond, et la publicité et les longs couteaux sont exagérés pour moi à ce stade”, a déclaré Jim Cramer vendredi. Salesforce s’échangeait en hausse de près de 1 % en milieu de matinée vendredi, à 131,34 $ par action. 3. La FTC pourrait faire dérailler l’acquisition de Microsoft La Federal Trade Commission (FTC) a déposé jeudi une affaire antitrust contestant l’acquisition prévue par Microsoft de l’éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard. Nous ne pensons pas que l’acquisition aura lieu après cela et pourrait avoir des effets d’entraînement sur d’autres rachats d’entreprises comme l’achat prévu par Kroger (KR) d’Albertsons Companies (ACI). (Jim Cramer’s Charitable Trust est long CRM, MSFT. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.