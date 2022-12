Réunion du club d’investissement de Jim Cramer vendredi: données sur l’emploi, revenus MRVL

Rapport sur les emplois à chaud Lecture des résultats de Marvell 1. Rapport sur les emplois à chaud Les actions ont chuté vendredi après que le rapport sur l’emploi de novembre soit devenu plus chaud que prévu, inquiétant les investisseurs qui espèrent que la Réserve fédérale commencera bientôt à ralentir son rythme de hausse des taux d’intérêt. Les salaires ont également augmenté plus que prévu d’une année sur l’autre. Alors que certains investisseurs pourraient chercher à quitter le marché suite aux points de données économiques préoccupants, nous cherchons à mettre de l’argent au travail à mesure que les prix baissent. La Fed ne s’éloignera probablement pas d’une hausse des taux de 50 points de base lors de sa réunion de décembre, et le président Jerome Powell a clairement indiqué mercredi qu’un ralentissement des hausses de taux de la banque centrale se profilait à l’horizon. 2. Les bénéfices de Marvell lus via Marvell Technology (MRVL) ont signalé un échec sur les résultats de son dernier trimestre jeudi après la clôture, et ont publié des prévisions à la baisse pour son activité de centre de données, car les réductions de stocks pèsent sur leurs résultats. La lecture des résultats pourrait être négative pour les holdings du Club Advanced Micro Devices (AMD) et Nvidia (NVDA). Et bien que nous ayons liquidé notre position sur MRVL le mois dernier, nous sommes intéressés à éventuellement racheter ces actions après que ses problèmes d’inventaire se soient produits au cours des deux prochains trimestres. Nous pensons que Marvell est toujours une grande entreprise avec de grandes capacités de stockage, et les tendances séculaires qui animent son activité – 5G, automobiles et centres de données – sont toujours fortes. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AMD, NVDA. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.