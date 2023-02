Réunion du club d’investissement de Jim Cramer mercredi : Industrie, technologie, énergie

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mercredi. Donner une dernière chance à Emerson Electric Monitoring Cisco Systems Acheter plus de Coterra Energy 1. Donner une dernière chance à Emerson Electric Les actions d’Emerson Electric (EMR) ont chuté de plus de 5 % mercredi après que la société ait annoncé un trimestre difficile. Cependant, le Club Hodling a maintenu ses perspectives de BPA 2023. Jim Cramer a déclaré qu’il était mécontent de la société pour avoir réalisé un mauvais trimestre, n’avoir pas réussi à remplacer son activité InSinkErator qu’elle a vendue l’année dernière et avoir poursuivi une acquisition hostile de National Instruments (NATI). “Je leur donne un quart de plus”, a déclaré Jim. “Alors, je dois te dire. Coup de pied pour que le royaume vienne. Ils n’ont fait aucune des choses que je pensais qu’ils faisaient.” 2. Surveillance de Cisco Systems Evercore ISI a ajouté mercredi Cisco Systems (CSCO) à sa liste tactique de surperformance (achat). Cependant, les actions de l’action Dow et du nom du Club ont chuté de 2 %. L’incapacité de Cisco à progresser sur une note positive nous indique que la réduction de notre position dans l’action mardi était la bonne décision. Bien qu’il ait un important carnet de commandes et des obligations de performance restantes, nous restons préoccupés par la performance de Cisco une fois ces commandes exécutées. Nous restons vigilants et surveillons la situation. 3. Acheter plus de Coterra Energy Nous avons renforcé notre position dans Coterra Energy (CTRA) mercredi, profitant de la baisse récente du cours de l’action et de l’effondrement du gaz naturel. Les prix du gaz naturel aux États-Unis ont encore baissé de 6 %, poursuivant leur tendance à la baisse cette année, stimulés par des conditions hivernales exceptionnellement chaudes aux États-Unis et en Europe et par le sentiment négatif des investisseurs. La matière première a chuté de plus de 40 % depuis le début de l’année. Nous continuons d’apprécier le rendement du dividende de l’entreprise et sommes convaincus que le PDG Tom Jorden saura gérer avec succès ces vents contraires. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long CSCO, CTRA, EMR. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.