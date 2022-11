Réunion du club d’investissement de Jim Cramer mercredi: discours de la Fed, choix d’actions

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mercredi. Le président de la Fed, Powell, prend la parole Actions de croissance défensives Les coûts élevés d’Alphabet 1. Le président de la Fed, Powell, prend la parole Les actions étaient mitigées mercredi avant un discours très attendu du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui pourrait éclairer davantage la stratégie de la banque centrale pour lutter contre l’inflation. Cependant, nous pensons que Powell ne connaîtra pas entièrement la trajectoire de hausse des taux d’intérêt de la Fed avant la publication des données mensuelles sur l’emploi aux États-Unis vendredi. Il est peu probable que la banque cesse complètement d’augmenter ses taux, mais il est possible qu’elle adopte une approche plus accommodante lors de sa prochaine réunion les 13 et 14 décembre. Wall Street s’attend en grande partie à ce que la Fed relève ses taux de 50 points de base le mois prochain, soit moins que la hausse de 75 points de base de novembre. 2. Actions de croissance défensives Nous continuons à préférer les actions de croissance défensives qui peuvent résister à une récession, plutôt que les actions technologiques qui ont été battues par la hausse des taux d’intérêt et qui pourraient chuter davantage. Johnson & Johnson (JNJ), Procter & Gamble (PG), Constellation Brands (STZ), Honeywell (HON), Morgan Stanley (MS) et Wells Fargo (WFC) comptent parmi les actions que nous recommandons dans le portefeuille du Club en tant qu’acteurs fiables. 3. Les coûts élevés d’Alphabet Mizuho a abaissé son objectif de prix pour Alphabet (GOOGL) à 135 $ contre 140 $, arguant que les estimations du bénéfice d’exploitation de la société mère de Google pour 2023 sont trop élevées. Nous pensons que les entreprises technologiques telles qu’Alphabet doivent aligner leurs dépenses sur la croissance des revenus, qui a subi des pressions dans un contexte de vents contraires macroéconomiques. Les analystes de Mizuho ont raison de dire que les estimations d’Alphabet sont trop élevées – et nous pensons que la réduction des effectifs pourrait contribuer à augmenter les bénéfices de l’entreprise. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long JNJ, PG, STZ, HON, MS, WFC, GOOGL. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim ne fasse un échange. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.