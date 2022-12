Réunion du club d’investissement de Jim Cramer mercredi: décision de la Fed, Qualcomm

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mercredi. Ne négociez pas sur la décision de la Fed Restez prudent sur QCOM Restez avec Eli Lilly 1. Ne négociez pas sur la décision de la Fed Les actions ont gagné mercredi avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt en décembre, avec le S & P 500 en hausse de 0,6 % en milieu de matinée . Wall Street s’attend à ce que la Fed relève ses taux d’intérêt de 50 points de base, après 4 augmentations consécutives de 75 points de base. Nous exhortons les investisseurs à attendre que la poussière soit retombée avant de négocier sur l’annonce de la Fed, étant donné que les marchés sont souvent volatils après que la banque centrale a rendu une décision. 2. Restez prudent sur Qualcomm JPMorgan Chase a réitéré mercredi une note de surpondération ou d’achat sur Qualcomm (QCOM), arguant que les actions pourraient voir le jour à la hausse en 2023 avec la stabilisation du marché des smartphones et la digestion par l’entreprise de sa surabondance de stocks. Mais nous restons prudents sur la focalisation étroite du marché sur l’activité smartphone de Qualcomm et avons réduit notre position plus tôt ce mois-ci. Nous conseillons aux investisseurs de faire preuve de patience jusqu’à ce qu’il y ait des signaux plus clairs sur la trajectoire du fabricant de puces. Qualcomm s’échangeait autour de 1,35 % mercredi matin, à 125,18 $ par action. 3. Restez avec Eli Lilly JPMorgan Chase a également augmenté son objectif de cours pour Eli Lilly mercredi, à 400 $ contre 380 $, un jour après que la société pharmaceutique a publié des prévisions de bénéfices plus faibles que prévu pour 2023. L’action a chuté de plus de 2 % mardi sur les nouvelles, une vente que nous avons trouvée peu judicieuse. Nous sommes donc heureux de voir les analystes de Wall Street optimistes sur le titre. Nous restons satisfaits des solides prévisions de revenus de la société pour l’année prochaine et de sa liste de médicaments en préparation. Les actions de LLY s’échangeaient en hausse de près de 1,5 % en milieu de matinée, à 363,92 $ par action. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long LLY, QCOM. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.