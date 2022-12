Réunion du club d’investissement de Jim Cramer mercredi : Chine, Danaher, Apple

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mercredi. Acheter et détenir EL Possible commerce DHR Toujours comme AAPL 1. Acheter et détenir Estee Lauder China a annoncé mercredi des retours en arrière importants de sa politique stricte de zéro-Covid. Et nous réitérons notre conseil d’acheter des actions d’Estee Lauder (EL), qui réalise plus d’un tiers des ventes en Chine et devrait voir son cours de bourse s’envoler une fois que le pays rouvrira complètement son économie. “Je veux que vous achetiez Estee Lauder et je veux que vous le déteniez car les faits s’avèrent meilleurs et les analystes doivent augmenter les chiffres”, a déclaré Jim Cramer mercredi. Estee Lauder s’échangeait en baisse de près de 2% mercredi, à 232,44 $ par action, dans un contexte de volatilité plus large du marché. 2. Échange possible sur Danaher Nous recherchons une chance d’acheter la baisse sur Danaher (DHR), un autre jeu fort au milieu de la réouverture de la Chine. La scission de la société de son activité de solutions environnementales et appliquées, ainsi que sa transition vers une société de diagnostic et de biopharmacie pure, devraient signifier plus de stabilité pour le titre. De plus, Danaher a un solide bilan de surperformance après les retombées précédentes. L’action s’échangeait en hausse de 0,5 % mercredi, à 266,68 $ par action. 3. Nous aimons toujours Apple Morgan Stanley a réduit mercredi de 3 millions d’unités les prévisions d’expédition d’iPhone d’Apple (AAPL) pour le trimestre de décembre, après avoir réduit ses prévisions de 6 millions d’unités le mois dernier. La banque prévoit désormais qu’Apple expédiera 75,5 millions d’unités ce trimestre, en raison des récents blocages de la production en Chine en raison des blocages de Covid-19. Cependant, avec l’apaisement probable des pressions sur la Chine, nous nous en tenons à notre mantra Apple : possédez-le, ne l’échangez pas. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AAPL, DHR, EL. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.