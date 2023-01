Réunion du club d’investissement de Jim Cramer mardi: Microsoft, soins de santé

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mardi. Réduire l’exposition à la technologie Surveiller les opportunités d’achat de soins de santé Envisager un jeu industriel 1. Réduire l’exposition à la technologie Les actions ont légèrement augmenté mardi, avec le Nasdaq Composite en hausse de 0,22 % en milieu de matinée. L’indice axé sur la technologie est en hausse depuis le solide rallye de vendredi, ce qui offre une chance d’alléger des actions comme Microsoft (MSFT) – une décision que nous avons prise lundi. Le secteur de la technologie continue d’être surévalué dans un marché qui n’augure rien de bon pour les noms à forte croissance et à forte croissance, ce qui signifie qu’ils sont prêts à se faire marteler cette saison des résultats. “Nous n’abandonnons pas Microsoft, mais nous essayons simplement de nous détendre parce que nous craignons de mauvaises nouvelles”, a déclaré Jim Cramer mardi. 2. Surveillez les soins de santé pour saisir les occasions d’achat Nous continuons d’apprécier les actions du secteur des soins de santé qui résistent à la récession et qui ont des fondamentaux solides. Mais le secteur a subi des pressions jusqu’à présent cette année, dans un contexte de prise de bénéfices et d’incertitude politique quant à l’orientation de la politique américaine en matière de soins de santé. Si les actions de la santé continuent leur dégringolade, le Club pourrait en profiter pour renforcer nos positions dans les pharmaceutiques comme Eli Lilly (LLY) et Johnson & Johnson (JNJ). Eli Lilly s’échangeait en baisse de 0,5 % mardi matin, à 348,07 $ par action. J & J était en baisse de 0,17 %, à 175,29 $ par action. 3. Envisager un jeu industriel Nous envisagerions d’augmenter notre position dans le géant industriel Emerson Electric (EMR), si le prix venait à baisser. Nous avons lentement renforcé notre position dans ce titre à prix raisonnable et résistant à la récession depuis son lancement en décembre. EMR a également plus de marge de manœuvre, d’autant plus que la société restructure son portefeuille pour se débarrasser des unités à croissance plus lente et à faible marge. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long EMR, LLY, JNJ, MSFT. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.