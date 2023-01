Réunion du club d’investissement de Jim Cramer mardi : mantra 2023, Apple

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mardi. Respectez le mantra du Club en 2023 Surveillez les actions d’infrastructure Attendez d’acheter Apple 1. Respectez le mantra du Club en 2023 Les actions ont légèrement baissé mardi, le premier jour de bourse de 2023, dans un contexte d’inquiétude persistante des investisseurs concernant l’inflation et les taux d’intérêt. Le S&P 500 était en baisse de 0,74% en milieu de matinée. Nous sonnons la nouvelle année en nous en tenant à notre mantra : achetez des actions d’entreprises qui font et font des choses à profit, tout en restituant de la valeur aux actionnaires. Malheureusement, la nouvelle année n’a pas transformé les actions technologiques en grands achats, ni atténué les défis macroéconomiques. 2. Surveillez les actions d’infrastructure Nous sommes optimistes quant aux actions d’infrastructure pour cette année, car nous nous attendons à ce que les dépenses de la loi bipartisane sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars augmentent. Les entreprises qui construisent les systèmes de transport et les réseaux de services publics du pays devraient bénéficier de nouveaux contrats gouvernementaux. Emerson Electric (EMR) est un nom du Club qui pourrait voir des gains des dépenses d’infrastructure, et nous gardons un œil sur d’autres actions qui pourraient voir un coup de pouce. 3. Attendez d’acheter Apple Alors que nous encourageons les investisseurs à continuer à détenir les actions d’Apple (AAPL) et non à les échanger, nous vous déconseillons d’acheter d’autres actions ici. Le géant de la technologie devrait publier ses résultats du premier trimestre fiscal plus tard ce mois-ci, mais pourrait annoncer à l’avance des résultats décevants d’ici là en raison des contraintes d’approvisionnement. Les actions du fabricant d’iPhone ont baissé de 3,71 % mardi matin, à 125,12 $ chacune. “Pour les personnes qui ne l’ont pas encore acheté, pas besoin de l’acheter maintenant”, a déclaré Jim Cramer. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AAPL, EMR. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.