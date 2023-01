Réunion du club d’investissement de Jim Cramer mardi : J&J, Danaher, AMD

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mardi. Achetez JNJ pendant qu’il est en baisse Cherchez à acheter Danaher Attendez d’acheter AMD 1. Achetez JNJ pendant qu’il est en baisse Les actions de Johnson & Johnson (JNJ) ont chuté de plus de 1% mardi après que le fabricant de médicaments a battu le bénéfice du quatrième trimestre mais a raté ses revenus estimations. L’action ne mérite pas de baisser, d’autant plus que les perspectives de bénéfices de la société pour 2023 sont plus élevées que prévu . La seule véritable faiblesse de J & J pour le trimestre est venue de son segment des technologies médicales, qui a été freiné par les blocages de Covid-19 en Chine. Les baisses indiquent une tendance plus large des investisseurs à se retirer des noms de soins de santé cette année, dans un renversement par rapport à 2022. C’est un changement que nous ne soutenons pas. Au lieu de cela, nous exhortons les investisseurs à acheter des actions de cette société de grande qualité pendant qu’elle est en disgrâce. 2. Cherchez à acheter Danaher Danaher (DHR) a annoncé mardi de solides bénéfices au quatrième trimestre, mais a prévu des prévisions plus légères que prévu, faisant chuter l’action de près de 3 % en milieu de matinée. La société avait annoncé le trimestre à l’avance, de sorte que le rythme des bénéfices était déjà intégré au titre. Danaher, dont les activités comprennent les sciences de la vie, les diagnostics et les solutions environnementales, continue de s’attendre à ce que ses revenus de base augmentent d’un point de pourcentage élevé à un chiffre cette année. Nous restons optimistes sur le titre. Les investisseurs devraient acheter des actions de Danaher si l’action baisse encore aujourd’hui, d’au moins 5 %. 3. Attendez d’acheter AMD Bernstein a déclassé mardi Advanced Micro Devices (AMD) pour qu’il soit performant, ou neutre, de surperformer, invoquant des inquiétudes concernant la détérioration du marché des PC. Cela survient un jour après que Barclays a mis à niveau le fabricant de semi-conducteurs pour qu’il soit en surpoids, ou achète, à poids égal. Au milieu des appels concurrents, nous conseillons aux investisseurs d’attendre avant d’acheter AMD, car le titre sera probablement encore plus malmené dans les mois à venir. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AMD, JNJ, DHR. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.