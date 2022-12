Réunion du club d’investissement de Jim Cramer mardi: données IPC, Eli Lilly

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mardi. Faites preuve de modération sur les données de l’IPC Trim P & G Attendez d’acheter LLY 1. Faites preuve de modération sur les données de l’IPC Les actions ont grimpé en flèche mardi après que l’indice des prix à la consommation (IPC) du département américain du Travail pour novembre a montré que les prix avaient augmenté à leur rythme le plus lent depuis décembre dernier. Le S&P 500 était en hausse de plus de 1,5% en milieu de matinée. Cependant, nous exhortons les investisseurs à faire preuve de retenue, étant donné que l’inflation des salaires et des denrées alimentaires reste élevée. Il est également peu probable que la Réserve fédérale réduise de manière significative ses hausses de taux d’intérêt jusqu’à ce que l’inflation baisse davantage. Cependant, nous reconnaissons que 2 des 3 facteurs macroéconomiques empêchant une reprise soutenue du marché semblent se résoudre progressivement, notamment les restrictions chinoises liées au Covid-19 et l’inflation. 2. Trim P & G Nous vendons 100 actions de Procter & Gamble (PG) à environ 152 $ chacune pour profiter de la reprise du marché mardi. PG a enregistré des gains importants au cours des dernières semaines, et nous continuons d’apprécier ce titre en tant que nom résistant à la récession qui ne sera aidé que par l’affaiblissement du dollar américain et la baisse des coûts bruts. 3. Attendez d’acheter Eli Lilly Eli Lilly (LLY) a déclaré mardi qu’il s’attend à ce que les revenus de 2023 augmentent plus que les attentes de Wall Street. Mais les prévisions de bénéfice par action de la société pharmaceutique sont bien inférieures aux prévisions des analystes. Ce n’est pas surprenant étant donné les plans d’Eli Lilly d’investir massivement dans la recherche et le développement l’année prochaine. Nous restons optimistes à l’égard de la société, mais nous nous attendons à des prises de bénéfices en raison de prévisions de bénéfices plus faibles. Nous vous conseillons d’être patient à court terme avant d’acheter plus d’actions. L’action d’Eli Lilly s’échangeait en baisse d’environ 0,62 %, à 364,96 $ par action, mardi en milieu de matinée. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long LLY, PG. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.