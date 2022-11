Réunion du club d’investissement de Jim Cramer mardi: choix d’actions, pivot Disney

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mardi. Stock choisit le pivot de Disney vers la rentabilité? Confiant dans Microsoft 1. Choix d’actions Voici deux choix d’actions que Jim Cramer a mis en évidence mardi pour les nouveaux membres du Club : Estee Lauder (EL) : Nous sommes optimistes sur les actions de la société de beauté de prestige et avons lentement ajouté à notre petite position depuis fin septembre. Alors que la Chine, un marché clé pour Estee Lauder, est confrontée aux fermetures en cours de Covid-19, nous nous attendons à ce que le géant des cosmétiques monte en flèche une fois que Pékin rouvrira finalement l’économie. Les actions d’EL se négociaient en baisse de 0,60 %, à 215,35 $ par action, mardi matin. Constellation Brands (STZ): La société derrière la bière Corona est un titre que nous apprécions depuis longtemps comme un jeu de récession, car les ventes d’alcool ont tendance à rester stables malgré l’incertitude économique. Nous recommandons aux investisseurs de l’acheter ici. STZ s’échangeait en baisse de 2,68 % mardi, à 250,61 $ par action. 2. Le pivot de Disney vers la rentabilité ? Le PDG de Disney (DIS), Bob Iger, a tenu lundi sa première assemblée publique depuis son retour dans l’entreprise la semaine dernière. Nous sommes ravis qu’il envisage de donner la priorité à la rentabilité plutôt qu’à la croissance des abonnés dans la division de streaming. Notre principale préoccupation concernant la détention du Club après les résultats lamentables du quatrième trimestre fiscal concerne la mauvaise exécution. Mais nous sommes prudemment optimistes quant à la vision d’Iger pour l’entreprise. 3. Confiance en Microsoft Morgan Stanley a défendu Microsoft (MSFT) mardi, citant une forte demande dans ses activités commerciales qui devrait stimuler les bénéfices et les revenus au second semestre de l’année prochaine. Nous détenons une position importante dans le géant de la technologie, et l’évaluation positive de l’action par Morgan Stanley a renforcé notre propre confiance dans cette position du Club. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long DIS, MSFT, STZ. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.