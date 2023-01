Réunion du club d’investissement de Jim Cramer mardi : Caterpillar, J&J, Humana

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mardi. Opportunité d’acheter Caterpillar Confiant dans sa décision d’acheter Johnson & Johnson Pourquoi acheter avant un surplomb ? 1. Possibilité d’acheter Caterpillar Les actions de Caterpillar (CAT) ont baissé de 4,2 % en milieu de matinée mardi après que la société a annoncé ses bénéfices avant la cloche. Les résultats de l’entreprise industrielle ont cependant été globalement solides, compte tenu des battements du chiffre d’affaires et de l’expansion des marges dans les trois segments. Caterpillar s’attend également à ce que les ventes et les bénéfices dépassent les niveaux de 2022 au cours de l’année à venir. Ses chiffres de base solides nous indiquent que la réaction du marché a été malavisée et représente une opportunité d’achat pour les investisseurs. 2. Pourquoi avons-nous acheté plus d’actions Johnson & Johnson de Johnson & Johnson (JNJ) ? Nous avons acheté 50 actions de Johnson & Johnson (JNJ) à environ 161,81 $ chacune peu après la cloche pour profiter de la réaction excessive du marché. Alors que la société a perdu 16 milliards de dollars de capitalisation boursière en une seule journée, il est peu probable que la société subisse des pertes supplémentaires de 16 milliards de dollars liées au procès. Nous continuons d’apprécier le bilan sain de la société et avons acheté la baisse afin de pouvoir profiter de la remontée éventuelle du titre. 3. Pourquoi acheter avant un porte-à-faux ? Un surplomb est un événement incertain qui maintient les investisseurs sur la touche, empêchant ainsi une action de se redresser tant qu’il n’y a pas de clarté. Les actions de Humana (HUM) ont augmenté de près de 5 % mardi après que le ministère américain de la Santé et des Services sociaux a publié la règle finale pour les audits de validation des données d’ajustement des risques de Medicare Advantage (MA). Le rallye de l’action est un exemple de la façon dont l’achat avant un surplomb peut aller dans votre sens, et la hausse immédiate de l’action peut être importante. Parce que la décision tant attendue de Medicare n’était pas aussi mauvaise qu’on le craignait, elle a supprimé le plafond de la capacité de HUM à monter en flèche. Cependant, il est important de comprendre que parfois les choses ne vont pas dans votre sens. Dans ce cas, cela a fonctionné. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long CAT, HUM, JNJ. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.