Réunion du club d’investissement de Jim Cramer lundi: vente de pétrole, Starbucks

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de lundi. Couper l’opportunité de déclasser HAL SBUX LLY ? 1. Couper HAL Nous réduisons 300 actions de Halliburton (HAL), à environ 38,45 $ chacune, après que le titre ait grimpé de plus de 50 % au cours des 3 derniers mois. Le secteur de l’énergie a été largement soutenu par la hausse des prix du pétrole brut, le brut West Texas Intermediate (WTI) – la référence pétrolière américaine – en hausse de plus de 5% au cours de la semaine dernière, à environ 80 dollars le baril en milieu de matinée lundi. Nous avons également rétrogradé Halliburton à 2, ce qui signifie que nous rachèterions des actions en cas de recul. 2. L’analyste de SBUX dégrade la Deutsche Bank lundi a déclassé Starbucks (SBUX) pour conserver l’achat. La banque n’est pas négative sur le titre, mais estime que les actions ont moins de marge de manœuvre après avoir grimpé d’environ 24 % au cours des trois derniers mois. Nous restons optimistes sur la cafetière et pensons que le stock continuera d’augmenter à mesure que la société construira de nouveaux magasins dans une Chine qui rouvre. En d’autres termes, nous ne pensons pas que les investisseurs devraient vendre des actions de Starbucks lors de cette dégradation. Starbucks s’échangeait en baisse d’environ 1,5 %, à 103,48 $ par action, lundi. 3. Opportunité d’achat de LLY ? Cowen a augmenté son objectif de prix sur Eli Lilly (LLY) à 430 $ contre 390 $ avant l’appel d’orientation de la société pour 2023 le 13 décembre. opportunité d’achat. Eli Lilly s’échangeait en baisse de 0,48 %, à 372,97 $ par action, lundi. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long HAL, LLY, SBUX. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.