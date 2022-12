Réunion du club d’investissement de Jim Cramer lundi: les actions montent, regardent le pétrole

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de lundi. Les actions commencent la semaine en hausse Regarder le pétrole S’en tenir au DIS 1. Les actions commencent la semaine en hausse Les actions ont augmenté lundi avant la publication du rapport mensuel sur l’indice des prix à la consommation (IPC) du département américain du Travail et la réunion de décembre de la Réserve fédérale. Malgré les commentaires baissiers des dirigeants de banques sur le ralentissement de l’économie mondiale, nous nous attendons à ce que le rapport sur l’IPC démontre que la stratégie d’inflation de la Fed fonctionne, comme en témoigne en partie la baisse des prix de l’essence. Les données sur les prix à la consommation sont susceptibles d’influencer la décision de la Fed sur les futures hausses de taux d’intérêt. Le S&P 500 a augmenté de 0,52% en milieu de matinée, tandis que le Nasdaq Composite a augmenté de 0,32%. 2. Regarder le pétrole Les prix du pétrole ont grimpé lundi matin, avec le brut West Texas Intermediate – la référence pétrolière américaine – en hausse de 3,7 %, à 73,65 $ le baril. Les actions des actions pétrolières ont emboîté le pas, y compris les avoirs énergétiques du Club. Mais si le pétrole devait redescendre, nous envisagerions d’ajouter des actions de Devon Energy (DVN) ou de racheter certaines actions de Halliburton (HAL) que nous avons réduites plus tôt ce mois-ci . 3. Rester avec DIS Morgan Stanley a réduit son objectif de prix sur Disney (DIS) à 115 $ contre 125 $, arguant que le PDG Bob Iger est confronté à des vents contraires séculaires et cycliques. Mais nous restons fidèles à Disney, d’autant plus que nous pensons qu’Iger ne tolérera pas l’état lamentable du bilan du conglomérat de divertissement. Les actions de Disney ont augmenté d’environ 0,77 % lundi, à 94,15 $ par action. “Achetez le diable du stock”, a déclaré Jim Cramer lundi. “C’est mon préféré, à part Constellation Brands (STZ).” (Jim Cramer’s Charitable Trust est long DVN, HAL, DIS, STZ. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.