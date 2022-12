Réunion du club d’investissement de Jim Cramer lundi : industriels, grandes technologies

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de lundi. Nous aimons les industriels Croire en Amazon Toujours haussier sur LLY 1. Nous aimons les industriels Wall Street était en baisse lundi, en particulier le Nasdaq, poursuivant les pertes de la semaine dernière. Morgan Stanley a déclaré dans une note que la hausse des taux d’intérêt et l’inflation élevée, ainsi que la détérioration des perspectives de bénéfices, sont de mauvais augure pour les actions. Cependant, nous préférons obtenir notre lecture sur l’économie à partir des résultats réels des entreprises plutôt que de simples données économiques. À cette fin, nous aimons toujours les actions industrielles ici. Secondairement, nous apprécions également les sociétés pharmaceutiques et les sociétés de biens de consommation non discrétionnaires. Deux de nos noms de club sont Emerson Electric (EMR), notre nouveau poste a débuté la semaine dernière, et Humana (HUM). 2. Croire en Amazon Nous avons acheté 50 actions d’Amazon (AMZN) lundi, enhardis par le marché survendu et la capacité de l’entreprise à améliorer ses performances si elle devient agressive avec des licenciements. Les analystes d’Atlantic Equities ont déclaré lundi dans une note qu’Amazon pourrait générer une croissance des marges d’une année sur l’autre au premier semestre de l’année prochaine, citant des opportunités pour l’entreprise d’étendre et de stabiliser les marges du commerce électronique et d’Amazon Web Services (AWS), respectivement. . Bien que nous craignions qu’Amazon ne fasse partie du groupe Big Tech en déclin, nous pensons qu’il peut lutter contre la marée. 3. Toujours optimiste pour Eli Lilly La Food and Drug Administration (FDA) a ajouté le nouveau médicament contre le diabète de type 2 d’Eli Lilly (LLY), Mounjaro, à sa liste de médicaments en pénurie, soulignant une forte demande pour ce médicament. La promesse de Mounjaro en tant que traitement de l’obésité, une indication supplémentaire possible dans les essais actuellement, est au cœur de notre dossier de taureau pour le stock. Malgré cette pénurie maintenant, nous savons qu’Eli Lilly prévoit de doubler sa capacité de fabrication l’année prochaine et que la demande pourrait être hors normes si les régulateurs approuvent Mounjaro pour l’obésité. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long AMZN, EMR, HUM et LLY. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.