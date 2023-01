Réunion du club d’investissement de Jim Cramer lundi: actions Dow, Fed, Ford

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de lundi. Tenez-vous en aux actions Dow Surveillez l’inflation des salaires Surveillez les baisses de prix de Ford Dans le même temps, le Dow Jones Industrial Average a légèrement augmenté de 0,04 % en milieu de matinée. La session mixte de lundi rappelle que les investisseurs doivent s’en tenir à des actions de haute qualité et résistantes à la récession dans le Dow Jones, tout en évitant les noms de chevaux de spectacle dans le Nasdaq à forte composante technologique. Parmi les actions du Dow Jones, nous sommes particulièrement optimistes sur le club détenant Procter & Gamble (PG). 2. Surveillez l’inflation des salaires Lorsque le département américain du Travail publiera vendredi son rapport sur la masse salariale non agricole de janvier, nous chercherons des signes indiquant que l’inflation des salaires s’atténue. Cela pourrait permettre à la Réserve fédérale de ralentir le rythme des hausses de taux d’intérêt dans les mois à venir. Jim Cramer a soutenu lundi que la Fed devrait être en mesure de limiter l’impact d’un ralentissement économique, même si elle doit infliger davantage de souffrances à long terme aux marchés. “Ils organiseront un atterrissage en douceur – je le répète, ils organiseront un atterrissage en douceur”, a déclaré Jim. 3. Surveillez les baisses de prix de Ford Ford Motor (F) a annoncé lundi qu’il baissait les prix de son multisegment électrique Mustang Mach-E, tout en augmentant la production. Cette décision, qui fait suite à des baisses de prix similaires par le constructeur de véhicules électriques Tesla (TSLA), signifie que tous les modèles Mach-E ne seront pas rentables à l’unité. Nous n’avons pas l’intention d’échanger le titre pour l’instant et nous gardons un œil sur la situation. Ford devrait publier jeudi ses résultats du quatrième trimestre. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long PG, F. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.