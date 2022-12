Réunion du club d’investissement de Jim Cramer jeudi: prudence de la Fed, nouvelles de Humana

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de jeudi. Soyez prudent avec les nouvelles de la Fed Nous avons réduit notre position dans COST Humana relève ses prévisions 1. Soyez prudent avec les nouvelles de la Fed Les actions ont chuté jeudi alors que la rue attend l’important rapport sur l’emploi de vendredi. Cela fait suite à un rebond mercredi suite aux remarques du président de la Réserve fédérale, Jay Powell, selon lesquelles la banque centrale pourrait ralentir son rythme de hausse des taux d’intérêt dès décembre. Nous rappelons aux investisseurs de freiner leur excitation. Bien que ce soit une bonne nouvelle que la banque centrale puisse assouplir, cela signifie également que son plan pour marteler l’économie fonctionne. En d’autres termes, nous exhortons les investisseurs à garder à l’esprit que certaines entreprises ne seront toujours pas en mesure d’atteindre leurs estimations de bénéfices, plutôt que de supposer que tout va bien maintenant. 2. Nous avons réduit notre position dans COST Nous avons vendu 55 actions de Costco (COST) à environ 523,80 $ jeudi matin après que la société ait annoncé mercredi des ventes au détail de novembre qui montraient des signes de faiblesse. Alors que les ventes mondiales comparables pour le mois ont augmenté, la société a raté ses résultats de base et a enregistré une décélération marquée par rapport à l’augmentation de base d’octobre. Nous considérons toujours Costco comme un détaillant phénoménal, mais nous sommes plus prudents au cas où novembre inaugurerait un ralentissement prononcé des ventes. 3. Humana relève ses prévisions Humana (HUM) a relevé jeudi ses prévisions d’adhésion pour 2023 pour son activité individuelle Medicare Advantage et a réitéré ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2022. Cette nouvelle est remarquable car les investisseurs craignent que les prestataires de soins gérés comme Humana ne voient leurs revenus en pâtir en raison de la saison grippale élevée. Nous continuons à aimer l’entreprise et ses actions. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long COST, HUM. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.