Réunion du club d’investissement de Jim Cramer jeudi: Meta, Eli Lilly

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de jeudi. Ne vendez pas Meta Look après le trimestre difficile d’Eli Lilly Chance d’acheter Estee Lauder 1. Ne vendez pas Meta Shares of Meta Platforms (META) a grimpé de plus de 25% jeudi matin, à 192,50 $ pièce, après que le géant de la technologie a signalé un quatrième- les bénéfices du trimestre ont battu mercredi soir et annoncé un plan de rachat d’actions de 40 milliards de dollars. Le trimestre correspondait exactement à ce que nous attendions, car la société a démontré qu’elle était sérieuse en matière de contrôle des coûts. Le PDG Mark Zuckerberg a qualifié mercredi 2023 “d’année de l’efficacité”, tout en abaissant les perspectives de dépenses de Meta pour 2023 de 5 milliards de dollars. Nous conservons nos actions de Meta et nous nous attendons à ce que l’action progresse encore plus, si Zuckerberg tient sa promesse de limiter les dépenses. 2. Regardez au-delà du trimestre difficile d’Eli Lilly L’action d’Eli Lilly (LLY) a baissé de près de 6 % jeudi matin, à environ 322 dollars par action, après que la société ait raté les estimations de ventes du médicament contre le diabète Mounjaro lors de la publication des résultats du quatrième trimestre. Mais cela était dû à des pénuries dues à une forte demande, et la société prévoit d’augmenter sa capacité de fabrication cette année. De plus, Mounjaro n’a pas encore reçu le feu vert pour le traitement de l’obésité, ce qui devrait booster le stock. Eli Lilly reste une solide histoire pluriannuelle et nous conseillons aux investisseurs de regarder au-delà de la baisse actuelle. 3. Chance d’acheter Estee Lauder Estee Lauder (EL) a déclaré jeudi qu’elle s’attend à une baisse de ses bénéfices annuels plus importante qu’elle ne l’avait initialement prévu dans un contexte d’incertitude autour de la réouverture économique en cours de la Chine. L’entreprise de cosmétiques dépend de la Chine pour plus d’un tiers de son chiffre d’affaires total et a été alourdie par la stricte politique zéro-Covid de Pékin au cours des trois dernières années. Mais nous nous attendons à ce que les vents contraires liés à Covid se dissipent d’ici la fin du prochain trimestre, permettant au titre de monter en flèche. Les actions ont baissé d’environ 3,6 % jeudi, à 270,80 $ chacune. Nous serions ici des acheteurs plutôt que des profiteurs. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long EL, LLY, META. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.