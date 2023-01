Réunion du club d’investissement de Jim Cramer jeudi: les actions montent, Eli Lilly

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de jeudi. Continuer à être prudent Buy Eli Lilly Meta a besoin de plus de réductions de coûts 1. Continuer à être prudent Les actions ont légèrement augmenté jeudi sur fond de nouvelles données montrant que l’économie américaine a progressé de 2,9 % au quatrième trimestre, en avance sur les prévisions des analystes. Le S&P 500 a progressé de 0,32% à la mi-journée. Dans le même temps, l’oscillateur à courte portée S&P 500, à 4,9 %, a montré que le marché était moins suracheté que la semaine dernière. Malgré ces indicateurs positifs, nous continuons d’exhorter les investisseurs à faire preuve de prudence lorsqu’ils étoffent leurs portefeuilles, compte tenu de l’incertitude persistante entourant l’orientation des marchés boursiers. 2. Acheter Eli Lilly Nous recommandons aux investisseurs d’acheter des actions d’Eli Lilly (LLY), le titre baissant légèrement jeudi. Les actions de la société pharmaceutique ont baissé d’environ 0,5 %, à 347,96 $ chacune. JPMorgan Chase a réitéré mercredi Eli Lilly comme une “idée phare” avant ses résultats du quatrième trimestre le 2 février. La banque s’attend à ce que 2023 soit une “année catalyseur” pour la société en raison de plusieurs médicaments en préparation et en attente d’approbation pour Mounjaro, un médicament contre le diabète, à utiliser comme traitement de l’obésité. 3. Meta a besoin de plus de réductions de coûts Piper Sandler a déclaré mercredi que les dépenses d’exploitation et les dépenses en capital de Meta Platforms (META) en 2023 pourraient être inférieures aux attentes, ce qui augmenterait les bénéfices et les flux de trésorerie disponibles de l’entreprise. C’est un développement prometteur pour le stock technologique abattu, car les investisseurs ont été principalement frustrés par les dépenses excessives de Meta. Mais alors que la société a pris des mesures pour maîtriser les coûts, notamment en licenciant 11 000 employés à la fin de l’année dernière, le PDG Mark Zuckerberg devra faire plus pour gérer les dépenses afin que l’action fasse un retour complet. L’action Meta s’échangeait de plus de 3 % mercredi, à 145,87 $ par action. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long LLY, META. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.