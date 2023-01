Réunion du club d’investissement de Jim Cramer jeudi: évitez les actions chères

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de jeudi. Éviter les actions chères Coller par Danaher Toujours un acheteur de Ford 1. Éviter les actions chères Les actions ont poursuivi leur chute jeudi après que le rapport de décembre sur les salaires privés d’ADP ait indiqué que le marché du travail reste solide. Ces données suggèrent que la Réserve fédérale a encore du travail à faire pour juguler l’inflation. En d’autres termes, les investisseurs devraient continuer à s’en tenir à des actions à prix raisonnable d’entreprises qui fabriquent des choses et font des choses pour un profit et restituent du capital aux actionnaires. Il est particulièrement important de ne pas acheter d’actions chèrement évaluées, celles dont les ratios cours/bénéfice à terme ne sont pas proches du multiple de près de 17x du S&P 500. 2. Le maintien de Danaher Credit Suisse a déclassé jeudi Danaher (DHR) de surperformer à neutre, un maintien de l’équivalent d’achat, et a abaissé l’objectif de cours à 300 $ par action contre 315 $. Les analystes ont fait valoir que les efforts de la société des sciences de la vie et des diagnostics médicaux pour réduire les stocks pourraient se poursuivre l’année prochaine et nuire à la croissance. L’action a chuté d’environ 4 % jeudi, ce qui n’était pas mérité car l’activité sous-jacente de Danaher reste solide. “Il s’agit de l’une des entreprises les plus performantes d’Amérique”, a déclaré Jim Cramer. 3. Encore un acheteur de Ford Ford Motor (F) a déclaré jeudi avoir vendu plus de 75 000 camionnettes de la série F en décembre, soit une augmentation de 20 % par rapport à l’année dernière. Ceci est important car la série F rapporte plus d’argent au constructeur automobile que les modèles plus anciens et moins chers. Ford a également déclaré qu’il restait le deuxième best-seller de véhicules électriques aux États-Unis. Nous aimons ces chiffres ainsi que le généreux dividende de l’action. “Je reste un acheteur de Ford après ces niveaux”, a déclaré Jim. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long DHR, F. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.