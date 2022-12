Réunion du club d’investissement de Jim Cramer jeudi: Estee Lauder, accord avec la NFL

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de jeudi. Acheter EL avant la fin de la journée Nous aimons l’accord NFL-YouTube Acheter encore plus de STZ 1. Acheter El avant la fin de la journée La Chine va réduire les exigences de quarantaine pour les voyageurs étrangers le mois prochain, selon Bloomberg. Cela suggère que la Chine pourrait rouvrir son économie plus rapidement que prévu, ce qui est de bon augure pour le club holding Estee Lauder (EL). Nous pensons que les nouveaux membres du Club en particulier devraient acheter des actions d’Estee Lauder d’ici la fin de la journée. Alors que les actions d’EL étaient tombées à environ 241 dollars chaque jeudi en milieu de matinée, Jim Cramer pense qu’elles pourraient glisser davantage d’ici la clôture. 2. Nous aimons l’accord NFL-Youtube La Ligue nationale de football a déclaré jeudi que son forfait d’abonnement Sunday Ticket ira à YouTube TV de Google-parent Alphabet (GOOGL). On ne sait pas comment ce nouvel accord avec la NFL s’intégrera dans le vaste assortiment de produits et services d’Alphabet. Cependant, nous pensons qu’il existe de nombreuses façons de capitaliser sur le streaming de jeux NFL. “Il y a beaucoup de façons d’écorcher le chat ici”, a déclaré Jim. “Je l’aime bien.” 3. Acheter encore plus de STZ Alors que les actions de Constellation Brands (STZ) sont passées des 250 $ élevés début décembre aux 230 $ jeudi, nous aimons toujours l’action et en avons acheté plus. RBC Capital blâme ce qu’elle appelle des problèmes transitoires, notamment le mauvais temps en Californie, une concentration excessive sur les volumes et la croissance d’autres marques. Nous sommes d’accord avec l’évaluation, et nous sommes également rassurés par le solide flux de trésorerie de l’entreprise. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long EL, GOOGL, STZ. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.