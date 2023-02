Réunion du club d’investissement de Jim Cramer jeudi: Disney, Wynn, Salesforce

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de jeudi. Disney a plus de place pour courir Ne poursuivez pas Wynn Resorts s’approvisionner L’intérêt des activistes de Salesforce montre sa valeur 1. Disney a plus de place pour courir Les actions de Disney (DIS) ont augmenté d’environ 2,5% en milieu de matinée jeudi, un jour après avoir annoncé son intention de réorganiser, supprimer 7 000 emplois et réduire les coûts. L’investisseur activiste Nelson Peltz a déclaré jeudi à CNBC que la bataille par procuration avec Disney était terminée, puisque la société dirigée par le PDG Bob Iger fait les bons choix. Nous sommes d’accord avec l’évaluation de Peltz et nous nous attendons à ce que le stock continue d’augmenter même après sa forte progression jusqu’à présent cette année. 2. Ne poursuivez pas Wynn Resorts s’approvisionner Les actions de Wynn Resorts (WYNN) ont augmenté de 5% tôt jeudi après que l’opérateur de casino a annoncé de solides résultats au quatrième trimestre et des conseils encourageants après la cloche de clôture mercredi. La société a dépassé les attentes sur sa mesure clé de rentabilité et il n’y avait aucun signe de ralentissement en janvier, malgré les inquiétudes des investisseurs qu’un ralentissement économique mondial nuirait à la demande de voyages. Bien que nous ne chassions pas le stock ici pendant qu’il est en place, il a plus de place pour courir. 3. L’intérêt des activistes de Salesforce montre sa valeur Il semble que Third Point de Dan Loeb ait pris position dans Salesforce (CRM), ce qui en fait le cinquième investisseur activiste connu dans l’entreprise. Bien que les plans de Loeb pour l’entreprise ne soient pas clairs, l’intérêt généralisé des investisseurs activistes témoigne de la valeur élevée de Salesforce. Leurs participations illustrent également le potentiel de création de valeur pour les actionnaires en réduisant les coûts et en améliorant les marges et les flux de trésorerie disponibles. Salesforce a déjà annoncé des licenciements et un remaniement du conseil d’administration. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long CRM, DIS, WYNN. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.