Réunion d’Oasis : le gouvernement britannique dénonce le prix élevé des billets

Les fans d’Oasis se souviennent avec colère de leur expérience lorsqu’ils ont essayé d’acheter des billets pour la tournée de retrouvailles très attendue du groupe, et le gouvernement britannique se prépare à prendre des mesures.

Le gouvernement britannique s’est engagé à enquêter sur l’utilisation de la « tarification dynamique » par les sociétés d’événements en direct après que les spectateurs ont accusé Ticketmaster, basé à Beverly Hills, de les avoir escroqués pour voir le groupe récemment ressuscité se produire.

Dans une déclaration fournie mardi au Times, la secrétaire d’État à la Culture du Royaume-Uni, Lisa Nandy, a promis d’« inclure les questions relatives à la transparence et à l’utilisation de la tarification dynamique, y compris la technologie autour des systèmes de files d’attente qui l’encouragent » dans la prochaine consultation du Parlement sur la protection des consommateurs pour la revente de billets.

« Après l’incroyable nouvelle du retour d’Oasis, il est déprimant de voir des prix considérablement gonflés excluant les fans ordinaires de la possibilité de profiter de leur groupe préféré en live », a déclaré Nandy dans son communiqué.

Le mois dernier, les frères musiciens Noel et Liam Gallagher ont annoncé qu’ils se réuniraient sous le nom d’Oasis après 15 ans de séparation. Les interprètes de « Wonderwall » et « Don’t Look Back in Anger » devraient donner 17 concerts l’été prochain dans divers lieux à Cardiff, Manchester, Londres, Edimbourg et Dublin.

Lorsque les billets pour la tournée de retour du groupe de rock britannique ont été mis en vente ce week-end, les clients se sont plaints sur les réseaux sociaux d’avoir dû attendre des heures dans la file d’attente en ligne bondée de Ticketmaster, pour se voir ensuite refuser l’entrée ou se retrouver confrontés à des prix déraisonnablement élevés.

Certains fans ont accusé la société appartenant à Live Nation d’avoir augmenté activement les prix des billets pendant la vente en fonction de la demande des consommateurs. X utilisateurs captures d’écran publiées de leurs difficultés et ont affirmé que le prix des billets debout était passé de 149 £ (environ 195 $) à 355 £ (environ 465 $) avant que les événements ne soient complets.

Les représentants de Ticketmaster et Live Nation n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Certaines captures d’écran du site Web de Ticketmaster partagées sur les réseaux sociaux montrent une infobox justifiant le coût controversé d’un soi-disant « billet debout à la demande ».

« L’organisateur de l’événement a fixé le prix de ces billets en fonction de leur valeur marchande », peut-on lire dans la description, précisant que « la disponibilité et le prix sont susceptibles de changer ».

Une consultation parlementaire sur la billetterie secondaire et la tarification dynamique dans le secteur des événements en direct devrait débuter cet automne. La consultation examinera une série d’approches visant à réglementer les prix des billets, notamment la limitation du prix des billets revendus à un pourcentage normalisé du coût d’origine ou la restriction du nombre de billets qu’une seule partie peut revendre.

Aux Etats-Unis, Live Nation et Ticketmaster font l’objet d’une surveillance accrue en matière de concurrence. Le ministère de la Justice a intenté un procès contre la société en début d’année dans le but de démanteler le promoteur de concerts et le vendeur de billets dominants, accusant la nouvelle société de pratiques monopolistiques.