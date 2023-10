Réunion d’intérêt sur Lincoln Highway prévue pour le 12 octobre – Shaw Local

FRANKLIN GROVE – Une réunion d’intérêt sur Lincoln Highway débutera à 19 heures le jeudi 12 octobre au Lincoln Building historique, au 136 N. Elm St. à Franklin Grove.

Tous ceux qui aiment l’histoire, les voyages en voiture et/ou les voitures anciennes sont les bienvenus.

Des informations seront fournies sur Lincoln Highway, ainsi que sur les événements à venir et les visites guidées organisées par la Lincoln Highway Association.

De plus, une visite autoguidée en voiture de Lincoln Highway dans l’Illinois, mettant l’accent sur les couleurs pittoresques de l’automne, est accessible à tous. Le trajet en voiture relie la Lincoln Highway à une grande boucle traversant le nord de l’Illinois.

Ce voyage en voiture familial relie la Lincoln Highway, la US Grant Memorial Highway, la Great River Road et la route 31 le long de la rivière Fox.

Quiconque aime les couleurs automnales, l’histoire et la conduite sur routes à deux voies devrait profiter du voyage. La visite en voiture autoguidée met en valeur les parcs et les réserves forestières tout au long du parcours, et il y a un détour sur le sentier Stagecoach.

Visite illinoislincolnhighwayassociation.org/meetings-events pour trouver un itinéraire. Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à illinoislincolnhigh[email protected] ou appelez ou envoyez un SMS au 815-751-2887.