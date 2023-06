Réunion d’information sur la façon de devenir un maître jardinier du comté de Kendall prévue pour le 22 juin – Shaw Local

Vous cherchez un moyen de vous impliquer dans la communauté? Partagez votre temps et vos connaissances grâce au programme Master Gardener Extension de l’Université de l’Illinois.

Le bureau d’extension du comté de Kendall organisera une réunion d’information le 22 juin à 18 h 30 sur la session de formation de maître jardinier de l’automne 2023. La réunion aura lieu au bureau d’extension, 7775B Route 47, Yorkville. Les participants apprendront comment les maîtres jardiniers servent les communautés locales et sur le programme de formation et les exigences. De plus, ils peuvent rencontrer et poser des questions aux maîtres jardiniers actuels et certifiés.

« Les maîtres jardiniers sont un groupe diversifié de résidents désireux d’apprendre et de partager », a déclaré Sarah Fellerer, coordonnatrice du programme des maîtres jardiniers du comté de Kendall, dans un communiqué de presse. « Vous n’avez pas besoin d’être un jardinier expérimenté pour vous qualifier. Si vous cherchez un moyen de faire du bénévolat et d’approfondir vos connaissances en horticulture, c’est peut-être l’occasion pour vous.

Aperçu du programme et de la formation

Cet automne, la formation hybride comprendra un mélange de matériel en ligne à faire à la maison et de séances en personne, qui se réuniront les mardis 12 septembre au 28 novembre de 9 h à midi à St. Charles ou à Yorkville. Au cours de ces séances, les éducateurs assisteront virtuellement pour répondre aux questions et présenter du matériel qui sera suivi d’activités pratiques.

Les principaux sujets de formation comprennent la botanique, les sols, les engrais, les légumes, les plantes ornementales ligneuses, les fruits, les insectes, les maladies, la sécurité des pesticides et les plantes vivaces. Des frais de programme de 350 $ couvrent les frais de formation et comprennent une copie du manuel primé du maître jardinier de l’Illinois.

« J’encourage toute personne intéressée par le programme Master Gardener à assister à notre réunion en personne du 22 juin », a déclaré Fellerer. « Des bénévoles Maîtres Jardiniers seront présents pour répondre aux questions sur le programme et partager leurs projets et expériences.

Après la formation, les maîtres jardiniers atteignent les communautés grâce à des programmes éducatifs, des jardins communautaires et plus encore. Ils fournissent également du personnel au bureau d’aide du maître jardinier pour répondre aux questions des résidents qui peuvent appeler, envoyer un courriel ou venir au bureau.

Inscrivez-vous à la séance d’information

Inscrivez-vous à la réunion d’information du 22 juin en contactant Sarah Fellerer à [email protected] ou appelez le bureau d’extension au 630-553-5823. Pour postuler, les bénévoles doivent remplir une demande et un entretien, et des vérifications des antécédents sont requises pour les bénévoles.

Si vous avez besoin d’un aménagement raisonnable pour participer à ce programme, contactez votre bureau local d’extension de l’Université de l’Illinois. Les demandes anticipées sont encouragées afin de laisser suffisamment de temps pour répondre à vos besoins d’accès.