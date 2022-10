`` Réunion d'information '' prévue pour l'académie K-12 proposée dans l'ancienne école DLR - Shaw Local

MT. MORRIS – Le Mt. Morris Village Board a annoncé lundi sur les réseaux sociaux que la GRACE Christian Academy organisera une réunion d’information à l’ancienne David L. Rahn Junior High School à Mt. Morris, le jeudi 27 octobre à 18 h.

L’école proposée est affiliée à un mouvement croissant d’éducation privée appelé GRACE, acronyme de Gracefully Reclaiming a Conservative Education.

La Sauk Valley Christian Academy a ouvert ses portes en septembre et dispense des cours à la New Life Lutheran Church de Sterling.

“Je suis très heureux du fait que nous réorientons un bâtiment scolaire pour une école potentielle”, a déclaré le président de Mt. Morris Village, Phil Labash. “Si cela se produit, c’est un plus pour la communauté.”

Families of Faith Christian Academy à Channahon, est l’école fondatrice du réseau, opérant depuis 16 ans. Le fondateur et directeur, le révérend Randy Blan, a publié une déclaration à l’occasion de l’ouverture de la Sauk Valley Christian Academy le mois dernier.

“La différence entre l’école publique et chrétienne ne réside pas dans le professionnalisme de son personnel ou la perfection de son corps étudiant, mais plutôt dans l’orientation et les objectifs de son éducation”, a déclaré Blan dans un communiqué. “Chez GRACE, les parents sont assurés que chaque enseignant défiera non seulement leur élève avec des universitaires rigoureux, mais enseignera également leur programme à travers le prisme des Écritures et modélisera ouvertement l’amour de Jésus-Christ à travers leurs actions et leurs paroles.”

L’école privée de Sterling propose des cours pour les élèves de la maternelle à la 12e année et compte 27 élèves. Le programme est fourni par Abeka, qui se spécialise dans l’enseignement à domicile et les ressources scolaires chrétiennes.

Tammy Marks est administratrice de l’école. Selon la biographie de l’école, elle a scolarisé ses propres enfants à la maison et est chef de bureau pour une entreprise familiale de support informatique, Secure Consulting Methodologies.

Elle a déclaré que l’école mélangeait des éléments de salles de classe à une pièce et d’enseignement à domicile qui leur permettaient d’adopter les méthodes d’enseignement traditionnelles. Les principes directeurs de l’école, a déclaré Marks, sont l’excellence, la foi et le caractère.

L’école de Sterling, qui compte cinq enseignants, est l’une des nombreuses écoles du réseau ouvertes cette année scolaire, notamment la Faith Christian Academy à Naperville et des sites à Romeoville, Lincolnway-New Lenox et Springfield. Selon le site Web de GRACE, il est prévu d’ouvrir des écoles d’association à St. Charles, Rochelle, Fairbury, Wood Dale et Arlington Heights en 2023.

Le village de Mt. Morris a proposé deux liens aux personnes intéressées à assister à la réunion, l’un sur Facebook et l’autre proposant un document de trois pages intitulé “Mount Morris Christian Academy”. Le message indiquait que le document avait été créé pour fournir des informations “sur la manière dont Dieu a aidé l’association GRACE à avoir un impact sur les vies et les communautés de notre État”.

Toute personne intéressée à s’inscrire à la réunion d’information a été dirigée vers le site Web de GRACE : www.graceassociation.org.

Le district scolaire de l’Oregon a voté en février pour fermer le DLR à la fin de l’année scolaire 2021-22 et déplacer les élèves de septième et de huitième année à l’Oregon High School, à huit kilomètres à l’est.

En mai 2021, le surintendant de l’Oregon, Tom Mahoney, a proposé de fermer le DLR et de déplacer les élèves de septième et huitième année dans l’Oregon, invoquant la baisse des inscriptions dans tout le district et l’augmentation des coûts de maintenance au DLR comme raisons de la fermeture.

En août, le conseil scolaire de l’Oregon a accepté une offre élevée de 51 000 $ de Fred Kenney, de l’Oregon, pour le bâtiment et la propriété environnante.

Les districts scolaires de l’Oregon et de Mt. Morris ont fusionné en 1994 après la dissolution du district scolaire de Mt. Morris pour des raisons financières. Avant la fusion, le bâtiment du DLR était le lycée Mt. Morris. DLR était la dernière école restante à Mt. Morris.

Alexa Zoellner a contribué à cet article

Les équipages ont commencé à travailler depuis la fin des cours en mai, déplaçant des articles du David L. Rahn Junior High, anciennement Mt. Morris High School, à l’Oregon Junior / Senior High School. Le conseil scolaire de l’Oregon a voté plus tôt cette année pour fermer l’école et déplacer les élèves de septième et de huitième année dans l’Oregon. (Earleen Hinton/Shaw Media)