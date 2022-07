Réunion des premiers ministres : la pénurie de médecins sera la principale préoccupation

Un groupe représentant les médecins urgentistes de tout le pays a un message pour les premiers ministres du Canada : proposer un plan coordonné pour empêcher la fermeture de leurs lieux de travail en raison de pénuries de personnel qui créent une crise sans précédent dans les soins de santé.

Le Dr Atul Kapur, porte-parole de l’Association canadienne des médecins d’urgence, a déclaré que les premiers ministres réunis lors d’une réunion à Victoria lundi et mardi doivent donner la priorité au recrutement et à la rétention des professionnels de la santé, et pas seulement à court terme.

“Nous tirons la sonnette d’alarme sur la pénurie de médecins et d’infirmières depuis un certain temps”, a déclaré Kapur, ajoutant que la fermeture temporaire des salles d’urgence est particulièrement troublante dans les zones rurales car la prochaine urgence la plus proche est souvent éloignée.

L’une des plus grandes lacunes du système de santé est le manque d’infirmières, a déclaré Kapur, médecin urgentiste à Ottawa.

“Nous reconnaissons que nos collègues infirmières sont vitales, qu’en (urgence) en particulier, elles sont encore plus stressées qu’elles ne le sont pour nous, car elles supportent plus que nous le poids de la colère des patients et des familles.”

Un manque d’infirmières dans les services signifie que les patients admis à l’hôpital languissent dans les services d’urgence, laissant moins de lits disponibles pour ceux qui sont coincés dans les salles d’attente, y compris les personnes qui n’ont pas de médecin de famille, a déclaré Kapur.

Les données de l’Institut canadien d’information sur la santé montrent que les patients admis à travers le Canada ont attendu 38,3 heures dans les salles d’urgence en 2019-2020, contre 29,3 heures cinq ans plus tôt. Le nombre total de visites a atteint près de 1,6 million au cours de cette période, contre un peu plus de 1,1 million.

Les chiffres s’appliquent à 90% des patients, et Kapur a déclaré que 10% ont attendu encore plus longtemps.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, président du Conseil de la fédération composé des 13 premiers ministres du pays, s’est joint à ses collègues pour demander au gouvernement fédéral d’augmenter sa part des dépenses de santé de 22 à 35 % alors qu’il tente de mettre en œuvre des initiatives visant à améliorer le système.

Horgan a déclaré avoir rencontré Justin Trudeau en novembre dernier lorsque le premier ministre s’est rendu en Colombie-Britannique à la suite d’inondations catastrophiques. Il a déclaré avoir fait part à Trudeau des préoccupations des premiers ministres concernant les coûts de la santé, qui seront discutées lors de leur première réunion en personne en trois ans.

Trudeau s’est engagé à constituer une équipe pour travailler sur le financement de la santé, mais cela ne s’est pas encore matérialisé, a déclaré Horgan dans une interview.

“Huit mois de ce que je pensais être un effort concerté n’a produit rien d’autre qu’une réunion à Victoria où nous nous réunirons tous pour exprimer notre profonde déception face au manque de leadership d’Ottawa”, a-t-il déclaré.

Trudeau a déclaré que la part fédérale des dépenses en transferts pour soins de santé serait négociée après la fin de la pandémie de COVID-19.

Horgan, qui a critiqué le budget fédéral d’avril pour ne pas inclure le financement de la santé, a déclaré que lui et ses collègues étaient prêts à répondre aux attentes d’Ottawa concernant toute mesure de responsabilisation qui viendrait avec plus d’argent.

Mais les premiers ministres doivent d’abord savoir quels types de “chaînes” y seront attachés, a-t-il dit, ajoutant que des solutions nationales sont nécessaires pour faire face aux problèmes qui affligent les provinces et les territoires.

Mais Horgan a laissé entendre qu’il n’était pas favorable à ce que les juridictions travaillent ensemble pour licencier au niveau national les professionnels de la santé, leur permettant de travailler n’importe où dans le pays, car cela reviendrait à “débaucher” des personnes une fois leur formation payée.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a déclaré que sa province avait un plan ambitieux pour reconstruire son système de santé et que le gouvernement fédéral pouvait aider en payant sa juste part du financement de la santé.

“Les premiers ministres ont demandé au gouvernement fédéral de venir à la table et d’être un véritable partenaire financier”, a-t-il déclaré dans une déclaration écrite.

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a déclaré que lorsque les soins de santé universels ont été mis en œuvre au Canada, ils étaient envisagés comme une répartition de 50 % entre les gouvernements fédéral et provinciaux.

“La COVID-19 a montré les faiblesses du système de santé canadien, et nous devons remédier à ces faiblesses pour les Canadiens”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

La Dre Katharine Smart, présidente de l’Association médicale canadienne, a déclaré que permettre aux travailleurs de la santé d’être mobiles « atténuerait les points de pression » dans le cadre d’une solution pour augmenter les ressources là où elles sont nécessaires.

“Lorsqu’un système de santé universel n’est pas en mesure de répondre aux besoins de base des Canadiens en matière de soins de santé, nous devons accepter qu’il a échoué et travailler ensemble pour y remédier”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. “Cela prendra plus que simplement investir plus d’argent.”

Linda Silas, présidente de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirmiers, a déclaré que certains services d’urgence et de soins intensifs qui auraient été dotés de 20 infirmières en comptaient maintenant la moitié.

La législation ontarienne limitant les salaires signifie que de nombreuses infirmières quittent pour travailler pour des agences afin qu’elles aient des horaires flexibles et un choix d’employeurs, ou qu’elles quittent la profession en raison de mauvaises conditions de travail, a déclaré Silas.

“Donc, le message que j’essaie de transmettre aux premiers ministres est le suivant : en 30 ans de travail syndical, je n’ai jamais vu d’infirmières aussi en colère. Et ce sont des durs à cuire.”

Certains premiers ministres ont indiqué qu’ils se concentreront sur d’autres priorités lors de la réunion.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a déclaré lors d’une récente conférence de presse qu’il souhaitait aborder les problèmes liés à l’approvisionnement énergétique du Canada.

“La première demande serait d’examiner très sérieusement les positions politiques adoptées par le gouvernement du Canada qui empêchent … la production de certaines des énergies les plus durables au monde”, a déclaré Moe.

Kenney a déclaré que les premiers ministres discuteront également du commerce intérieur et de la manière dont ils peuvent remédier aux dizaines de milliards de dollars d’activité économique perdus chaque année en raison des obstacles mis en place par les provinces.

La «pénurie de main-d’œuvre historique» au Canada est également une préoccupation pour Ford. La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a fait écho à ce sentiment, affirmant que la baisse de l’immigration pendant la pandémie a contribué au problème.

“Nous avons besoin que le gouvernement fédéral travaille avec nous pour remédier à la pénurie de main-d’œuvre afin de garantir que notre économie reste forte en ces temps difficiles”, a déclaré Ford dans un communiqué.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 10 juillet 2022.



— Avec des fichiers de Steve Lambert à Winnipeg et de Colette Derworiz à Edmonton