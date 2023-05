Réunion de Towie alors que d’anciennes stars du spectacle traînent à Dubaï après avoir quitté le Royaume-Uni

Les fans de TOWIE seront ravis de voir une réunion d’ex-stars traîner ensemble à Dubaï après avoir quitté le Royaume-Uni.

Joey Essex et Tom Pearce, tous deux âgés de 32 ans, ont partagé une photo d’eux-mêmes alors qu’ils profitaient de leur nouvelle vie aux Émirats arabes unis

Les anciennes stars de Towie Tom Pearce et Joey Essex ont eu une réunion

Joey est devenu célèbre sur The Only Way is Essex

Tom a quitté la série en 2016 pour devenir courtier

Joe a partagé un cliché sur Instagram de la paire d’entre eux traînant au chic Nobu By The Beach.

Tirant des visages sérieux, alors qu’ils profitaient du soleil, il a légendé la photo avec: « Yung pour toujours. »

Joey est devenu célèbre sur The Only Way Is Essex en 2011, avant de partir en 2013.

Il est depuis devenu une star de la télévision très demandée et est apparu dans des émissions comme I’m A Celebrity.

Pendant ce temps, Tom a quitté l’émission ITVBe en 2014 après deux ans pour se concentrer sur sa carrière de courtier en actions.

Après avoir travaillé à Londres, il a déménagé à Dubaï et, en 2019, il a rencontré l’esthéticienne de Manchester Rebecca Walker, qui possède une entreprise d’extension du visage et des cils dans la ville.

En 2022, il a posé la question à Rebecca, 32 ans, lors d’une escapade romantique à Bali et a posté une photo du moment avec la légende : « La fille a dit oui ! »

Joey a récemment été officiellement accueilli dans sa « nouvelle maison » à Dubaï après avoir quitté l’Essex à la suite d’un horrible cambriolage.

La star de la télévision était tout sourire lorsqu’il a rencontré des responsables aux Émirats arabes unis la semaine dernière, vêtu d’une chemise blanche et d’un pantalon assorti.

Joey a été vu se diriger vers le Burj Al Arab pour rencontrer des responsables, qui lui ont offert une carte Esaad pour marquer sa « nouvelle maison ».

La carte offre aux titulaires des offres pour économiser de l’argent dans les domaines de l’éducation, de la santé, des restaurants et des divertissements, et est délivrée par la police.

Joey a reçu la carte après avoir déménagé à Dubaï après un cambriolage terrifiant à son domicile d’Essex plus tôt cette année.

« Dans l’hôtel le plus luxueux du monde, le Burj Al Arab, j’ai rencontré le gouvernement de Dubaï », a écrit Joey sous les clichés. « Ils m’ont dit que Dubaï est maintenant ma maison.

« Merci à Mahmoud Al Burai et Shahab Ahmed Alsaadi pour tout ce que vous avez mis en place pour moi et la police de Dubaï, l’office du tourisme de Dubaï, les médias de Dubaï pour avoir pris contact et pris le temps de me rencontrer et de m’avoir accueilli chaleureusement dans leur pays.

« Le bonheur est la voie à suivre. Inshallah.

Pendant ce temps, Joey a laissé une épave émotionnelle après le raid sur son manoir d’Essex.

La star de Dancing on Ice a été terrifiée après que des cambrioleurs ont frappé, l’incident ayant déclenché une recherche de déménagement à l’étranger.

Nous avons révélé en janvier de l’année dernière comment Joey avait été «horrifié et secoué» lorsque des pillards ont saccagé son bloc-notes de 3 millions de livres sterling alors qu’il était sorti avec des amis.

Il a appelé la police après son retour au petit matin pour trouver une fenêtre à l’étage ouverte.

La police a confirmé qu’elle enquêtait sur une effraction dans la propriété de quatre lits dans l’Essex.

La source a poursuivi: « L’incident survenu chez lui l’a fait réfléchir à sa vie et à ce qu’il en attend. »

Joey a payé 1,6 million de livres sterling pour le pad en 2014 et il l’a montré à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux.

Joey a déménagé définitivement à Dubaï

Joey 'a fui le Royaume-Uni après que sa maison d'Essex a été cambriolée