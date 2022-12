Réunion de sécurité éclipsée par la guerre de Russie, interdiction de Lavrov

LODZ, Pologne (AP) – La plus grande organisation de sécurité d’Europe, fondée pour maintenir la paix et la stabilité sur le continent, a ouvert une réunion jeudi avec de fortes dénonciations de la guerre de la Russie contre l’Ukraine, un conflit qui figure parmi les plus grands défis auxquels l’organisme a été confronté dans son près d’un demi-siècle d’existence.

L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a été un forum international rare – avec les Nations Unies – où la Russie et les puissances occidentales ont pu se rencontrer pour discuter de questions de sécurité, et la réunion de Lodz, en Pologne, est la première réunion de haut niveau du genre depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février.

Mais depuis le début de la guerre, l’OSCE a été un autre forum pour l’âpre affrontement entre la Russie et l’Occident, alors même que les propres pouvoirs de l’OSCE pour aider à résoudre les conflits se sont révélés insuffisants.

Notamment absent était le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui souhaitait participer à la réunion mais s’est vu interdire par la Pologne, l’actuel président de l’OSCE, d’entrer dans le pays. La Pologne est membre de l’Union européenne à 27 membres, qui a inscrit Lavrov sur une liste de sanctions.

Lavrov a dénoncé l’interdiction jeudi.

« Je peux dire de manière responsable que l’anti-présidence polonaise de l’OSCE occupera la place la plus misérable de l’histoire de cette organisation », a déclaré Lavrov. “Personne n’a jamais causé de tels dommages à l’OSCE en étant à sa tête.”

“Nos voisins polonais ont creusé une tombe pour l’organisation en détruisant les derniers vestiges de la culture du consensus”, a-t-il déclaré lors d’un appel vidéo avec des journalistes.

Le président polonais en exercice, le ministre des Affaires étrangères Zbigniew Rau, a déclaré qu’il avait la responsabilité de défendre les “principes fondamentaux” de l’OSCE et a fait valoir que ce n’était pas la Pologne mais la Russie qui avait vidé l’organisation en bloquant une grande partie de son travail. Il a accusé la Russie de répandre la désinformation contre la Pologne.

“Je dirais qu’il est scandaleux d’entendre la Russie accuser la présidence de pousser l’OSCE dans l’abîme, de détruire ses fondations et d’enfreindre ses règles de procédure”, a déclaré Rau.

Avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’OSCE a agi en tant que médiateur en Ukraine, négociant les accords de paix pour l’est de l’Ukraine à la suite d’une guerre séparatiste soutenue par la Russie qui y a commencé en 2014. En mars, l’OSCE a interrompu sa mission spéciale d’observation en Ukraine.

L’OSCE, dont le siège est à Vienne et fondée en 1975, est également engagée dans des efforts de prévention des conflits dans d’autres endroits, notamment en Moldavie, dans les Balkans occidentaux, dans le Caucase du Sud et en Asie centrale.

Également absent de la réunion à Lodz, le ministre biélorusse des Affaires étrangères, Vladimir Makei, est décédé subitement le week-end dernier à l’âge de 64 ans et a été enterré plus tôt cette semaine. Les autorités biélorusses n’ont pas donné la cause de la mort de Makei, et il n’était connu pour souffrir d’aucune maladie chronique, déclenchant des spéculations sur un éventuel acte criminel.

Un représentant biélorusse, Andrei Dapkiunas, a prononcé des propos qui, selon lui, avaient été préparés par Makei avant sa mort. Il a déploré l’exclusion de Lavrov, affirmant qu’elle “tue l’OSCE”, et a accusé les puissances occidentales de saper la structure de sécurité de l’Europe avec ce qu’il a décrit comme un isolement injuste de la Russie et de la Biélorussie.

Vanessa Gera, L’Associated Press