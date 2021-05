Après la sortie du très attendu « Friends: The Reunion », une autre réunion d’une franchise préférée des fans semble être en cours. Selon les rapports, le Mystery Gang est sur le point de faire son retour – dans un épisode intitulé The Scooby-Doo Reunion Special. L’épisode sera diffusé plus tard cette année, a récemment annoncé The CW. Avec cette nouvelle, les fans ont certainement plus d’une raison de se réjouir cette année. Le spectacle occupe une place spéciale dans le cœur de tout le monde car beaucoup ont grandi en le regardant. Regarder à nouveau le spectacle ne sera rien d’autre qu’un voyage dans le passé.

L’épisode très attendu de Scooby-Doo Reunion Special ramènera Scooby, Shaggy, Daphne, Velma et Fred alors qu’ils se remémorent leurs cas les plus mémorables. La meilleure partie de cet épisode est qu’il ne s’agira pas simplement d’une relecture des cas passés de Mystery Gang. Il s’avère que l’équipe de résolution de problèmes se retrouvera prise dans un autre cas intrigant. Nous les verrons donc de nouveau en action après toutes ces années. Tout comme le spécial retrouvailles Friends, le décor de cet épisode de Scooby-Doo se déroulera dans un Warner Bros Studio Lot. L’excitation a juste doublé après que cette nouvelle ait été abandonnée.

Scooby-Doo fait partie de ces franchises qui ont résisté à l’épreuve du temps et sont restées dans la mémoire des téléspectateurs. Au fil des ans, le classique animé a reçu de nombreuses adaptations, dont un film d’action en direct co-écrit par James Gunn et Scoob! qui a été créée l’année dernière. L’intrigue intéressante de l’émission a toujours attiré l’attention des téléspectateurs. L’épisode spécial sera créé en collaboration avec Warner Bros. Unscripted Television. Warner Bros.Animation et Abominable Pictures avec Jonathan Stern en tant que producteur exécutif. L’année se terminera sûrement sur une note positive avec Mystery Gang sur nos écrans.

Pendant ce temps, Friends: The Reunion a fait ses débuts en Inde le 27 mai en exclusivité sur ZEE5. La première indienne a été diffusée simultanément avec la télédiffusion américaine jeudi à 12 h 32 (IST).

