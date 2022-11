Réunion de novembre de Cheltenham : Cinq à suivre à Prestbury Park, y compris une sélection de la Paddy Power Gold Cup | Nouvelles de la course

La saison National Hunt commence vraiment à passer à la vitesse supérieure ce week-end avec la réunion de novembre de trois jours de Cheltenham, avec la Paddy Power Gold Cup, le Greatwood Hurdle et le Shloer Chase.

De nombreux grands noms ont gagné ici avant de gagner au Festival de Cheltenham ces dernières années, notamment Put The Kettle On et Coole Cody – nous en avons nommé cinq qui valent la peine d’être considérées ce week-end et pour la saison à venir.

Règle héréditaire (9/2)

Vendredi 2:20 – Chase à handicap limité des novices SSS Super Alloys

Dans une course qui a vu Gin On Lime, Protektorat et More Of That réussir ces dernières années, Règle héréditaire pourrait ne pas avoir la possibilité d’atteindre ces niveaux, mais pourrait bien s’avérer assez bon ici pour l’équipe de John O’Connell.

O’Connell profite de nombreux vainqueurs de Prestbury Park et ne pouvait pas avoir ce garçon de sept ans en meilleure forme, après avoir remporté une poursuite novice décente à Cartmel en août avant de profiter d’un obstacle modeste à Downpatrick en septembre.

Il a été rafraîchi pour cela et pourrait bien en avoir un peu en main, avec plusieurs décevants ici lors des départs récents tandis que le favori Unanswered Prayers fait ses débuts à la poursuite – pas une tâche facile dans ce lieu de saut raide.

Remarquablement, Hereditary Rule est le seul coureur du peloton à avoir remporté les plus grands obstacles et cela peut s’avérer crucial.

Scénariste (9/2)

Samedi 12:35 – JCB Triumph Trial Juvenile Hurdle

Le joueur de trois ans formé par Milton Harris a fait beaucoup de mal lors de ses débuts en haies à Sedgefield, mais a montré beaucoup de capacité à décrocher les chances et à créer une impression décente dans le processus.

C’était une course lente et un meilleur rythme conviendra sûrement à l’ancien cheval de Ballydoyle, ayant terminé cinquième pour Aidan O’Brien dans les Ballysax Stakes et les Autumn Stakes.

Image:

Milton Harris





Les deuxième et troisième de cette course se sont tous deux classés depuis, donc la forme a un aspect assez solide, bien que vous vous attendiez à Scénariste à améliorer considérablement pour l’expérience.

S’il règle ce qui sera probablement une vitesse décente, il pourrait fournir à Harris – qui a excellé ces dernières années avec des juvéniles tels que Knight Salute – un autre succès dans cette division.

L’Oscar de Tommy (3/1)

Samedi 1:45 – Arkle Challenge Trophy Trial Novices’ Chase

L’expérience de la chasse pourrait également être mise en avant lors de l’Arkle Trial, une excellente manche mettant en vedette des coureurs de haies de classe à Monmiral, Pentland Hills et Banbridge.

Cependant, celui qui se démarque pour moi est L’Oscar de Tommyqui a montré beaucoup de cœur pour se lever tard malgré avoir donné 17 livres à un Geromino en forme pour la course lors de ses débuts dans un match à Carlisle.

Image:

L’Oscar de Tommy





Ces clôtures prennent quelques sauts et il s’est assez bien acquitté de la tâche, défiant une noble marque de 155 qui a maintenant été poussée d’une livre supplémentaire.

Il va sans dire que les vainqueurs de première année, Monmiral et Pentland Hills, représentent une menace s’ils se lancent dans la tâche, tandis que des points d’interrogation planent sur la capacité du vainqueur de Martin Pipe, Banbridge, à être assez rapide pour cette distance.

Il Ridoto (17/2)

Samedi 2:20 – Paddy Power Gold Cup Handicap Chase

Un autre renouvellement ultra-compétitif du Paddy Power en 2022 avec 16 coureurs en poste, et le raider irlandais French Dynamite le favori probable de Mouse Morris après une victoire intelligente en haies la dernière fois en Irlande.

Ga Law a été bien soutenu après un bon troisième dans le Old Roan après une longue mise à pied, mais Il Ridoto pourrait bien être l’un pour tenter sa chance aux prix de l’entraîneur champion Paul Nicholls.

Image:

Il Ridoto gagne à Newbury lors de son deuxième départ pour Paul Nicholls





Le joueur de cinq ans a été difficile à attraper depuis qu’il a déménagé à Nicholls, après s’être installé à Newbury la saison dernière, mais il a ensuite été décevant en grade à Sandown et à nouveau aux festivals nationaux de Cheltenham et d’Écosse.

Mais cela signifie qu’il tombe à 140, obtient son terrain et a subi une chirurgie du vent qui pourrait débloquer de nouveaux progrès pour cet enfant de cinq ans qui a sûrement un peu plus à offrir.

Le même entraîneur a fait exécuter par Protektorat une excellente deuxième réapparition saisonnière l’année dernière dans les mêmes couleurs – ils pourraient bien aller mieux ici.

Image:

Put The Kettle On monté par Aidan Coleman s’accroche à Nube Negra





Nube Negra (6/4)

Dimanche 1:45 – Shloer Chase

Vainqueur de cette course l’an dernier, tout semble bien préparé pour Nube Negra pour enregistrer un deuxième succès Shloer Chase pour Harry et Dan Skelton dimanche.

Le joueur de huit ans en profite autour de Cheltenham, est le meilleur frais et sur un terrain décent qui semble être en sa faveur ainsi qu’un record décent dans les petits champs.

Image:

Edwardstone et Tom Cannon remportent l’Arkle Novices’ Chase





Il doit cependant donner 3 livres au principal rival du marché, le héros d’Arkle de l’année dernière, Edwardstone, pour l’équipe d’Alan King.

Edwardstone était sans aucun doute exceptionnel la saison dernière, mais des questions pourraient être posées sur la qualité de ses rivaux dans cette division et King pourrait bien avoir des objectifs plus importants en tête, alors que Nube Negra sera sûrement prêt pour cette manche.