La principale question à l’ordre du jour d’un sommet virtuel des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN était la montée en puissance de la Chine, mais une dispute majeure entre les États-Unis et la Turquie a occupé le devant de la scène.

Le secrétaire d’État américain sortant, Mike Pompeo, a pris pour cible la Turquie lors de la réunion, décriant Ankara pour avoir aggravé les tensions avec d’autres alliés en Méditerranée et pour avoir acheté un système antiaérien de fabrication russe.

Le FM turc Mevlüt Çavuşoğlu a rétorqué en affirmant que Pompeo avait incité les alliés européens à s’unir contre son pays en Méditerranée, accusant également les États-Unis de soutenir les « organisations terroristes » kurdes en Syrie tandis que la Turquie se dressait contre le groupe extrémiste État islamique.

Il a ajouté que l’administration sortante avait refusé de vendre des armes anti-aériennes Ankara Patriot fabriquées aux États-Unis, entre autres accusations.

« Je pense que cela explique l’énigme de l’OTAN; c’est au milieu d’une crise politique profonde avec certains alliés, à commencer par la Turquie, clairement sur une trajectoire très différente des autres alliés », Fabrice Pothier, senior consultant à l’Institut international de la stratégie Des études, a déclaré Euronews.

Les ministres ont abordé le changement global de l’équilibre des pouvoirs et la manière dont l’alliance devrait s’adapter à un monde en mutation lors du sommet virtuel de deux jours qui s’est terminé jeudi.

L’essor de la Chine

Le bloc de sécurité européen et nord-américain de 30 membres avait précédemment identifié la Chine comme une menace croissante aux côtés de la Russie dans un rapport sur les recommandations de réforme interne.

« La Chine n’est pas notre adversaire. Son ascension représente une opportunité importante pour nos économies et notre commerce », a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, dans un discours précédant la réunion de lundi.

« Nous devons nous engager avec la Chine sur des questions telles que la maîtrise des armements et le changement climatique. Mais il y a aussi des défis importants pour notre sécurité », a-t-il ajouté, soulignant les énormes dépenses de défense du pays et son influence mondiale, réalisées via son initiative Belt and Road. .

La Chine a déclaré qu’elle s’efforcerait de poursuivre le dialogue avec l’OTAN à la lumière du rapport.

La prochaine réunion de l’alliance de l’OTAN aura probablement lieu à l’été 2021 ou plus tard dans l’année à l’automne.

L’Alliance se félicite de la percée des pourparlers de paix afghano-talibans

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a également salué mercredi une percée dans les pourparlers de paix afghano-talibans, au milieu de l’incertitude quant à l’avenir de l’alliance en Afghanistan, et a appelé à des progrès rapides pour parvenir à un cessez-le-feu et établir une feuille de route politique.

L’envoyé américain qui a négocié les pourparlers en cours entre le gouvernement afghan et les talibans a déclaré que les deux parties avaient surmonté une impasse de trois mois et se sont mis d’accord sur des règles et des procédures pour les négociations.

L’évolution est importante car elle signifie que les parties belligérantes se rapprochent de commencer à négocier les questions qui pourraient mettre fin à des décennies de combats en Afghanistan et déterminer l’avenir du pays après la guerre.

Mais d’abord, ils doivent décider de l’ordre du jour des négociations, qui est la prochaine étape.

« Vous pouvez discuter de la question de savoir s’il s’agit d’un grand ou d’un petit pas, mais l’important est que ce soit le premier pas », a déclaré Stoltenberg, après avoir présidé la vidéoconférence des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN.

L’OTAN a environ 11 000 soldats en Afghanistan, mais selon l’accord américano-taliban, toutes les troupes étrangères quitteraient le pays le 1er mai si les conditions le permettaient.

Une décision sur son avenir en Afghanistan, où l’OTAN dirige les efforts de sécurité internationale depuis 2003 dans l’espoir de tenir les groupes extrémistes à distance, devrait être prise en février après l’entrée en fonction du président élu Joe Biden.