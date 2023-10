Réunion de l’initiative « la Ceinture et la Route » : la proposition chinoise d’un monde alternatif guidera sa réponse à la guerre entre Israël et le Hamas | Nouvelles du monde

Le rassemblement à Pékin de hauts dirigeants de plus de 140 pays a été planifié depuis des mois, mais le moment semble désormais très prémonitoire.

Apparemment, le but est de célébrer 10 ans de La Chine initiative phare « One Belt One Road ».

Il s’agit d’un programme qui a permis à la Chine d’investir plus de 1 000 milliards de dollars pour construire des routes, des ponts, des barrages et des voies ferrées dans des pays qui autrement n’auraient pas pu se le permettre.

En échange, la Chine a énormément étendu son influence, tant économique que politique, sans parler du fait que certains pays plus vulnérables se sont retrouvés plongés dans une dette qu’ils ne peuvent pas rembourser.

Ce forum a toujours eu pour but de saluer les succès du programme et de solidifier les alliances qu’il a permis, mais il s’agit également pour la Chine d’envoyer un message : qu’elle peut offrir un nouveau type de leadership mondial et qu’elle est non seulement prête mais disposée à agir. dans des rôles qui auraient pu être historiquement remplis par le États-Unis.

En effet, la présence des dirigeants du Moyen-Orient à Pékin alors qu’une crise se déroule dans leur pays offre à la Chine l’occasion idéale de faire respecter ce discours.

En savoir plus:

L’économie chinoise est-elle à bout de souffle ?

La Chine semble censurer l’image des athlètes s’embrassant

Qu’est-ce que l’initiative « la Ceinture et la Route » ?

Bien qu’il soit resté incroyablement discret sur la liste précise des invités, nous savons que l’Egypte Le Premier ministre Mostafa Madbouly est dans la capitale chinoise, tout comme de hauts responsables du gouvernement des Émirats arabes unis.

D’autres acteurs cruciaux dans le Moyen-Orient Des pays comme le Liban, l’Iran et l’Arabie saoudite sont également membres de l’initiative « la Ceinture et la Route ».

Il ne faut pas sous-estimer le fait que certains ont choisi d’être ici à un moment aussi critique.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:32

Vladimir Poutine arrive en Chine





En effet, la Chine a connu certains succès dans la diplomatie au Moyen-Orient.

Ce n’est que cette année qu’elle a réussi à négocier un accord visant à rétablir les relations entre l’Iran et l’Arabie saoudite – ce qui n’est pas une mince affaire et qui est salué comme une immense réussite diplomatique.

Mais la guerre entre Israël et le Hamas repose sur des problèmes plus profonds et plus insolubles, dans une région où la Chine a peu d’antécédents d’implication.

Image:

Le président argentin Alberto Fernández était l’un des invités





Il est révélateur que ce soit le secrétaire d’État américain, et non celui de la Chine, qui s’est rendu dans la région ces derniers jours pour rencontrer les parties prenantes.

Néanmoins, l’influence de la Chine est significative et grandit, en grande partie grâce à ses liens économiques étendus.

Le Russe Vladimir Poutine est également à Pékin cette semaine, un partenaire volontaire dans la proposition chinoise d’un monde alternatif à celui proposé par l’Occident.

Image:

Le président russe Vladimir Poutine s’est également rendu en Chine





C’est cette vision qui a empêché la Chine de critiquer l’invasion de l’Ukraine ; elle guidera probablement aussi sa réponse à ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient.