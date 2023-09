Réunion de la FDA cette semaine sur le développement de la technologie de l’utérus artificiel

Les régulateurs fédéraux discutent des utérus artificiels, une étape cruciale pour les médecins-chercheurs qui souhaitent poursuivre les premiers essais cliniques chez l’homme.

Les conseillers de la FDA se réunissent cette semaine sur l’utérus artificiel et technologie du placenta artificiel. Le dispositif ne remplacerait pas l’utérus humain, mais pourrait servir de pont pour les bébés très prématurés ou ce que les scientifiques appellent des « nouveau-nés » après leur naissance et à mesure qu’ils grandissent.

Des vidéos partagées par des chercheurs de l’Université du Michigan et de l’Hôpital pour enfants de Philadelphie montrent à quoi ressemble cette technologie. Les utérus artificiels peuvent comprendre un sac contenant du liquide amniotique synthétique et des tubes reliés au cordon ombilical. Ils éliminent le dioxyde de carbone nocif du sang et y apportent de l’oxygène et des nutriments.

Au cours des six dernières années, affirment les chercheurs, ces utérus artificiels ont favorisé le développement du cerveau, des poumons et des intestins des agneaux et des fœtus de porcs prématurés.

« Nous avons réussi à convertir rapidement des fœtus de porc de taille humaine du support placentaire au support de circuit avec des flux sanguins physiologiques », a déclaré le Dr Alan Flake, directeur du centre de recherche fœtale à l’hôpital pour enfants de Philadelphie.

Les conseillers de la FDA discuteront des lignes directrices potentielles pour les premières études passant des animaux prématurés aux humains. Les questions comprennent : comment fonctionnerait le déplacement d’une patiente vers un utérus artificiel ? Qu’est-ce qui qualifierait une patiente pour un utérus artificiel ? Quelle est la manière éthique de concevoir les premières études ?

Les naissances prématurées sont celles de 37 semaines ou moins. Les cas âgés de 32 semaines ou moins sont considérés comme très à extrêmement prématurés. Les données du CDC montrent Aux États-Unis, 1 bébé sur 10 naît prématurément. Soixante-cinq pour cent de tous les décès de nourrissons sont des bébés prématurés.

Il faudra encore plusieurs mois, voire plusieurs années, avant de réaliser des essais cliniques chez l’homme. Les hôpitaux de recherche individuels procéderaient également à leurs propres examens éthiques et scientifiques avant que des tests sur des humains puissent avoir lieu.

