Réunion de haut niveau sur la résistance aux antimicrobiens 2024

Quand:26 septembre 2024, 10h-18h (heure de New-York)

Où: 79e session de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU 79), New York, États-Unis

Thème: Investir dans le présent et assurer notre avenir ensemble : accélérer les actions multisectorielles mondiales, régionales et nationales pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens

Le 26 septembre 2024, l’Assemblée générale des Nations Unies organisera une réunion de haut niveau sur la résistance aux antimicrobiens (RAM) lors de sa 79e session (UNGA 79) à New York. Le thème de la réunion est « Investir dans le présent et assurer notre avenir ensemble : accélérer les actions multisectorielles mondiales, régionales et nationales pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens ».

Les infections résistantes aux médicaments ne connaissent pas de frontières, ce qui signifie qu’aucun pays ne peut à lui seul répondre à la RAM. Sommet du futurcette réunion est une occasion pour les dirigeants mondiaux de répondre à la RAM. La RAM exige une action urgente pour préserver notre capacité à traiter les maladies humaines, animales et végétales, ainsi que pour assurer la sécurité alimentaire, favoriser le développement économique et l’équité, protéger l’environnement et faire progresser les Objectifs de développement durable (ODD).

Note conceptuelle de la réunion de haut niveau

Lien de diffusion en direct de la réunion de haut niveau sur la RAM

Conférence de presse: 9h00-9h30 : Le Groupe des dirigeants mondiaux sur la résistance aux antimicrobiens (RAM) et les responsables quadripartites (OMS, PNUE, FAO et WOAH) sur l’importance de la réunion de haut niveau sur la RAM et ses résultats – Lien de diffusion en direct de la conférence de presse

Lire l’annonce complète de l’événement

Dernier rapport du PNUE sur la RAM

Fiche d’information sur la résistance aux antimicrobiens