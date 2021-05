Réunion d’amis: des rangs de course aux rôles principaux – ce que les personnages moins connus ont fait depuis qu’ils ont joué dans la série

Oh mon Dieu . . . vous souvenez-vous de ce lot? Alors que Joey, Monica, Ross, Chandler, Phoebe et Rachel dominaient Friends, ce sont des acteurs à part entière qui ont ajouté du plaisir supplémentaire.

Dans l’épisode de réunion de demain, les producteurs disent que nous entendrons également certains des personnages moins connus.

Lors de la réunion des amis de demain, nous entendrons certains des personnages les moins connus de la série[/caption]

Mais qu’ont fait Janice et d’autres membres du casting de soutien depuis la fin de la sitcom en 2004?

Des rôles principaux aux rangs de course, nous rattrapons les amis de Friends.

L’épisode de la réunion des amis sera diffusé demain à partir de 8 heures sur Now TV et à 20 heures sur Sky One.

Des rôles principaux aux rangs de course, nous rattrapons les amis de Friends[/caption]

Janice – Maggie Wheeler

La petite amie on / off énervante de CHANDLER est apparue dans 19 épisodes mais se sentait comme une présence beaucoup plus grande.

En même temps que Friends, Maggie, 59 ans, maman de deux enfants, a également joué un rôle récurrent dans la sitcom américaine Everybody Loves Raymond, qui a également pris fin en 2004.

Janice, interprétée par la mère de deux enfants, Maggie Wheeler, a été voix off dans la série animée américaine pour adultes Archer[/caption]

Maggie pensait que son rôle dans Friends serait terminé après la première série, lorsqu’elle a dit aux créateurs David Crane et Marta Kauffman qu’elle était enceinte.

Elle a suggéré que Chandler et Janice pourraient avoir un enfant amoureux, ce qui n’est jamais arrivé, mais Maggie est apparue alors qu’elle était enceinte de huit mois dans la saison deux de The One Where Heckles Dies.

Depuis lors, en dehors des rôles ponctuels dans diverses séries télévisées, dont ER et How I Met Your Mother, le plus grand rôle de Maggie a été une voix off dans la série animée américaine pour adultes Archer.

En 2019, elle a contribué à la promotion d’une exposition éphémère à New York célébrant les 25 ans du premier épisode.

Les fans crient toujours le slogan «Oh mon Dieu» de Janice dans la rue.

Elle a dit: «Je n’en ai jamais marre de l’entendre. Je l AIME. Elle vit. »

Carol et Susan – Jane Sibbett et Jessica Hecht

CAROL était la première épouse de Ross et la mère de son fils, Ben, qu’elle a élevé avec sa nouvelle épouse, Susan.

Lorsque Carol et Susan se sont mariées en 2006, elles n’ont pas été autorisées à s’embrasser à l’antenne et deux villes américaines conservatrices ont refusé de diffuser l’épisode. Jane, 58 ans, a joué Carol dans tous les épisodes sauf un.

Carol, interprétée par Jane Sibbett, est devenue directrice de théâtre à Hawaï tandis que Susan, interprétée par Jessica Hecht, a été nominée pour un Tony Stage Award[/caption]

Elle a filmé son premier spectacle deux jours seulement après avoir accouché.

Des amis ont été accusés d’homophobie dans la façon dont il décrivait la relation de Carol et Susan, mais Jane a déclaré: «Nous ne nous moquions jamais d’être gay, nous nous moquions de ceux qui ne l’avaient pas compris, qui n’étaient pas à l’aise avec.

Jane, 58 ans, est sortie des projecteurs après son dernier spectacle en 2001 et est devenue directrice de théâtre à Hawaï. Elle est mariée et a trois enfants.

Depuis Friends, Jessica, 55 ans, qui jouait Susan, a travaillé sur Breaking Bad et la série télévisée américaine 2016 Red Oaks.

Elle a été nominée pour un Tony Stage Award pour sa performance dans A View From The Bridge.

Elle vit à New York avec son mari et ses deux enfants.

M. Heckles – Larry Hankin

Il était le bizarre qui vivait sous Rachel et Monica et a cogné son plafond avec un balai quand les amis étaient trop bruyants.

L’acteur Larry, 80 ans, a également travaillé sur Breaking Bad et Seinfeld, mais le plus grand rôle du New Yorker était dans le film de 1979 Escape From Alcatraz, avec Clint Eastwood.

Larry Hankin, qui a joué M. Heckles, a travaillé sur Breaking Bad, Home Alone et le film de 1979 Escape From Alcatraz avec Clint Eastwood.[/caption]

Il a eu plus de 100 pièces TV et 50 dans des films, dont Home Alone, Pretty Woman, Avions, Trains And Automobiles et Annie.

En 2019, il est apparu dans le spin-off du film Breaking Bad El Camino.

Il n’a fait que cinq épisodes de Friends mais le classe comme son rôle le plus célèbre.

Il a dit: « Pas de comparaison, ça m’époustoufle. »

David le scientifique – Hank Azaria

SCIENTIFIQUE David est tombé amoureux de Phoebe mais a été cruellement emmené à Minsk sur un projet de recherche, permettant à Mike Hannigan d’entrer dans la vie de Phoebe.

Hank, 57 ans, est surtout connu pour avoir exprimé les personnages des Simpsons, notamment Moe le barman et le chef Wiggum.

Hank Azaria, qui a joué David le scientifique, est surtout connu pour avoir exprimé les personnages des Simpsons[/caption]

Le mois dernier, il s’est excusé d’avoir exprimé le personnage indien Apu.

Il était vidé que son personnage geek Friends n’ait pas eu la fille.

Hank a déclaré: «Quelle que soit la partie de moi, c’est David, le scientifique, ce qui, certes, est probablement une petite partie, il voulait finir avec Phoebe.»

Hank a un fils avec sa deuxième épouse, l’actrice Katie Wright.

Emily – Helen Baxendale

Le deuxième mariage de ROSS, avec la Britannique irritante Emily Waltham, était condamné à partir du moment où il a accidentellement dit le nom de l’ex-petite amie Rachel à l’autel.

Helen, 50 ans, est apparue dans 14 épisodes entre 1998 et 1999.

Helen Baxendale, qui a joué Emily Waltham, a joué dans la comédie dramatique Cold Feet et Midsomer Murders[/caption]

Elle a été écrite hors de Friends plus tôt que prévu lorsqu’elle est tombée enceinte de son premier enfant avec le producteur de films David Williams.

Elle a refusé la chance d’apparaître dans la série finale en faveur d’une pièce de théâtre dans le West End.

En plus d’un rôle clé en tant que Rachel Bradley dans cinq séries de comédie dramatique Cold Feet, l’actrice de Pontefract, West Yorks, a joué dans Midsomer Murders, Law And Order, Death In Paradise et Cuckoo.

Mike Hannigan – Paul Rudd

JOEY a trouvé Mike à Central Perk, ayant oublié d’organiser un rendez-vous à l’aveugle pour Phoebe, après avoir crié au hasard le prénom auquel il pouvait penser dans le café.

Il n’était censé apparaître que dans quelques épisodes mais lui et Phoebe se sont mariés.

Paul Rudd, qui a joué Mike Hannigan, est apparu dans la comédie à succès The 40-Year-Old Virgin et joue le super-héros Marvel Ant-Man[/caption]

L’acteur de comédie Paul a déclaré: « C’était une chose incroyable de faire partie, mais l’expérience semblait surréaliste. »

À la consternation des fans, il ne figurera pas dans la réunion.

L’homme de 52 ans est apparu dans des films comiques à succès Anchorman, Knocked Up et The 40-Year-Old Virgin.

Il joue également le super-héros Marvel Ant-Man.

Gunther – James Michael Tyler

Le manager de Central Perk a eu le plus grand rôle de soutien, en enregistrant 148 épisodes.

James a reçu le rôle de Gunther, qui était amoureux de Rachel, parce qu’il était un vrai barista et savait comment faire fonctionner une machine à café.

James Michael Tyler, qui a joué Gunther, a joué dans les épisodes de la série Matt LeBlanc[/caption]

Mais son personnage n’a pas reçu de nom avant la deuxième série.

Au début, il gagnait seulement 40 £ par jour en supplément, mais on pense qu’il récolterait 300 000 £ par an grâce aux rediffusions de Friends.

James, 58 ans, originaire du Mississippi, est également apparu dans la série Episodes de Matt LeBlanc, créée par le producteur de Friends David Crane, et dans Modern Music en 2013.

Frank Buffay Jr – Giovanni Ribisi

Frank, le frère de PHOEBE, joué par Giovanni, n’est entré dans sa vie qu’à l’âge adulte et est devenu papa de triplés portés par sa sœur comme mère porteuse.

L’acteur est apparu dans Avatar et s’est inscrit pour les quatre suites à venir de la franchise.

Giovanni Ribisi, qui a joué Frank Buffay Jr, a joué dans la série télévisée américaine Sneaky Pete et le film Lost In Translation[/caption]

Ses autres crédits de films incluent Cold Mountain, Selma et Lost In Translation.

Giovanni, 46 ans, a également joué dans la série télévisée américaine Sneaky Pete.

Le scientologue, deux fois marié, a divorcé Agyness Deyn, sa deuxième épouse, en 2015 après trois ans.

Basé à Los Angeles, il a une fille, Lucia, avec sa première femme, et des filles jumelles nées l’année dernière de sa petite amie Emily Ward.

Paul Stevens – Bruce Willis

L’acteur de Die Hard a eu un passage de trois épisodes dans le rôle de Paul, le père protecteur de la nouvelle petite amie de Ross, Elizabeth. Le rôle était dû à un pari avec Matthew Perry.

Lors du tournage de The Whole Nine Yards ensemble, Matthew a proposé que si le film de 2000 dépassait le box-office, Bruce devrait apparaître dans Friends.

Bruce Willis, qui a joué Paul Stevens, a joué dans les films The Expendables, Sin City et les suites de Die Hard[/caption]

Dans le cadre de son scénario, Paul exprime sa désapprobation de la relation de Ross avec sa fille beaucoup plus jeune, jouée par Alexandra Holden.

Paul continue à sortir avec Rachel et est en larmes après avoir exhorté l’homme dur à s’ouvrir.

Bruce a fait don de ses honoraires pour Friends à une association caritative et la série de trois épisodes lui a valu un Emmy en 2001.

Depuis son apparition dans la sitcom à succès, le père de cinq et une fois A-lister a joué dans les films The Expendables, Sin City et les suites de Die Hard.

Dr Richard Burke – Tom Selleck

Mieux connu sous le nom de détective Magnum dans la série télévisée à succès des années 80, Tom a joué le bel ophtalmologiste Richard Burke, le premier amour de Monica.

Il a été conseillé à la star de cinéma Three Men And A Baby de ne pas apparaître sur Friends car il était trop médiatisé.

Tom Selleck, qui a joué le Dr Richard Burke, a depuis joué dans dix téléfilms américains du même nom et dans l’émission de flics Amazon Prime Blue Bloods.[/caption]

Tom, 76 ans, a révélé: «Ils ont dit: ‘Vous ne pouvez pas participer à l’émission télévisée de quelqu’un d’autre.

«Ils diront que vous revenez à la télévision». »





Mais les neuf épisodes dans lesquels il est apparu lui ont valu un Primetime Emmy, et il a dit qu’ils étaient «une joie» à faire.

Son plus grand rôle depuis a été de jouer le détective Jesse Stone dans dix téléfilms américains du même nom et dans l’émission policière Amazon Prime Blue Bloods.

Il a un fils adoptif issu de son premier mariage et une fille, Hannah, avec sa deuxième épouse, Jillie.