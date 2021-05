Réunion d’amis: de qui est dedans à qui est absent, des invités célèbres et tout ce que vous devez savoir

POURRIEZ-VOUS ÊTRE plus excité? Les retrouvailles très attendues des Amis sont presque là.

La mise à jour de la sitcom classique des années 90, Friends: The Reunion, sera disponible sur le service de streaming HBO Max à partir du 27 mai et mettra en vedette toute sa distribution originale – Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer .

La mise à jour de la sitcom, Friends: The Reunion, sera disponible sur le service de streaming HBO Max à partir du 27 mai

Les fans ont été envoyés dans un tailspin jeudi soir lorsqu’un premier aperçu de la bande-annonce de la nouvelle visite unique a été publié.

En tant que version ralentie de sa chanson thème emblématique Je serai là pour vous, des Rembrandts, jouée en arrière-plan, les stars de la série ont été vues marcher bras dessus bras dessous dans le studio Warner Bros à Burbank, Los Angeles.

Bien que l’émission spéciale soit diffusée en Amérique, on ne sait pas encore si une chaîne britannique la reprendra. HBO Max a confirmé que les anciens membres de la distribution de Friends, Tom Selleck, qui jouait Richard Burke, et Maggie Wheeler, qui jouait le rôle de Janice Litman-Goralnik, prendraient part à la nouvelle émission, qui mettra également en vedette des invités célèbres tels que David Beckham, Justin Bieber, Lady Gaga, l’acteur de Game Of Thrones Kit Harington et la lauréate du prix Nobel de la paix Malala Yousafzai.

Friends a mis fin à sa série de dix ans en 2004 et était l’une des émissions de télévision les plus populaires des années 1990.

La sitcom, qui a suivi la vie et les amours de Monica, Ross, Rachel, Chandler, Joey et Phoebe, a trouvé un nouveau public sur les plateformes de streaming ces dernières années et continue d’être l’une des émissions les plus regardées au monde.

Les acteurs et l’équipe ont été très discrets sur ce à quoi s’attendre de la nouvelle production – nous rassemblons donc aujourd’hui tout ce que nous savons sur l’un des plus gros redémarrages de la télévision.

Le spectacle mettra en vedette toute sa distribution originale et quelques invités célèbres[/caption]

Les fans ont été envoyés dans un tailspin jeudi soir lorsqu'un premier aperçu de la bande-annonce de la nouvelle visite unique a été publié.

Qui est dans?

Reese Witherspoon, qui a joué le rôle de la petite soeur gâtée de Rachel, Jill, devrait apparaître dans la série[/caption]

Les six principaux membres de la distribution originale se réuniront pour la première fois depuis que le favori de la télé a été supprimé en 2004.

Cela signifie que Matthew Perry (Chandler), Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) et David Schwimmer (Ross) seront tous sur nos écrans pour cet épisode spécial unique. .

Maggie Wheeler, qui jouait Janice, la petite amie de Chandler, est confirmée pour le redémarrage, tout comme le patron du café Central Perk, Gunther, joué par James Michael Tyler.

Reese Witherspoon, qui a joué le rôle de la petite soeur gâtée de Rachel, Jill, est également sur le point d’apparaître, tout comme l’homme qui a joué le rôle du premier grand amour de Monica, Richard – joué par Tom Selleck, alias Magnum PI, le héros de la télévision des années 1980.

Elliott Gould et Christina Pickles, qui a joué les parents de Ross et Monica, Jack et Judy, apparaîtra également.

Qui est dehors?

Paul Rudd, qui a joué le principal intérêt amoureux de Phoebe, Mike Hannigan, a été exclu du casting pour le redémarrage après avoir décrit son rôle dans la série comme un « accessoire ».[/caption]

Les superfans de la sitcom sont plus qu’un peu déçus que Paul Rudd – qui jouait le principal intérêt amoureux de Phoebe, Mike Hannigan – ait été exclu de la liste des acteurs pour le redémarrage.

Un utilisateur de Twitter a décrit l’incapacité à inscrire l’acteur – qui a figuré dans plusieurs intrigues majeures des deux dernières séries de l’émission – comme «épouvantable».

Mais ce n’est pas surprenant, étant donné que la star d’Ant-Man, Paul, 52 ans, a décrit son rôle dans la série comme un «accessoire».

Il a dit: «Dans quelque chose comme Friends, l’émission parlait d’eux. Je n’étais là que pour un petit coup. J’ai senti: « Je suis comme un accessoire de cette émission. Il ne s’agit pas de Mike Hannigan. »

Paul est en bonne compagnie.

George Clooney, Winona Ryder, Julia Roberts, Freddie Prinze Jr, Ben Stiller, Susan Sarandon, Danny DeVito, Bruce Willis et Brad Pitt sont d’autres camées vedettes qui semblent avoir échoué à faire la coupe pour le redémarrage.

Invités célèbres

Non seulement Justin Bieber apparaîtra, mais d’autres choix d’invités bizarres incluent le funnyman James Corden[/caption]

Tandis que certains personnages clés n’apparaîtront pas, Friends: The Reunion présentera une liste éclectique d’invités célèbres – certains provoquant des sourcils froncés parmi les fans.

À 27 ans, Justin Bieber n’avait que six mois lorsque Friends a fait ses débuts à la télévision en 1994 – et l’avocate des droits humains Malala Yousafzai, 23 ans, n’était même pas née.

Le groupe pop sud-coréen BTS, le mannequin Cara Delevinge, l’ancien as du football anglais David Beckham et le funnyman James Corden sont d’autres choix d’invités apparemment bizarres.

Un utilisateur de Twitter a plaisanté: « Ah oui, j’ai hâte de regarder les retrouvailles des amis avec mes acteurs préférés David Beckham et Malala. »

Un autre a demandé: «Pourquoi la réunion des Amis ajoute-t-elle des célébrités aléatoires? Ne savent-ils pas ce que veulent les fans maintenant? Entendre James Corden raconter ses moments préférés n’est pas ça.

Alors que le mannequin Cara Delevingne devrait également jouer le rôle principal, un utilisateur de Twitter a écrit: « Pourquoi la réunion des amis ajoute-t-elle des célébrités aléatoires? »[/caption]

euh… pas de script?

Le spécial devrait être non scénarisé, les acteurs apparaissant comme eux-mêmes[/caption]

Les FANS qui espèrent rattraper leurs personnages préférés peuvent être déçus. Le spécial devrait être non scénarisé, les acteurs apparaissant comme eux-mêmes.

Il est prévu que les six acteurs principaux se réunissent pour discuter de leurs moments préférés. Lisa Kudrow, qui joue Phoebe, a révélé plus tôt cette année: «Ce n’est pas un redémarrage, ce n’est pas comme un scénario, nous ne représentons pas nos personnages.

«C’est nous qui nous réunissons, ce qui n’arrive tout simplement pas et ne s’est jamais produit devant d’autres personnes depuis 2004, lorsque nous nous sommes arrêtés.»

Mais David Schwimmer, 54 ans – Ross – a taquiné: « Il y a une partie de celui-ci que je ne veux pas donner, mais nous avons tous lu quelque chose. »

Quel que soit le contenu, le paramètre doit au moins fournir une piste de mémoire pour les fans. L’émission spéciale a été tournée au stade 24 du Warner Bros Studio à Burbank, en Californie, où la série originale a été enregistrée.

Lisa, 57 ans, a révélé que la spéciale mettra en vedette le casting «parlant dans un café», ce qui laisse supposer que le gang se réunira à Central Perk. Le décorateur Greg Grande a également partagé des photos d’un décor recréant le célèbre appartement lilas de Monica.

Lisa Kudrow, qui joue Phoebe, a déclaré: « Ce n’est pas un redémarrage, ce n’est pas comme un scénario, nous ne représentons pas nos personnages »[/caption]

David Schwimmer, qui a joué Ross, a taquiné: « Il y a une partie que je ne veux pas donner, mais nous lisons tous quelque chose »[/caption]

Pourquoi attendre 17 ans?

AFP

Cela fait 17 longues années que les six principaux membres de la distribution sont tous apparus à la télévision les uns à côté des autres.[/caption]

Cela fait 17 longues années que les six principaux membres de la distribution sont tous apparus à la télévision les uns à côté des autres. Cinq se sont réunis en 2016 pour un «hommage aux étoiles» au réalisateur de sitcom américain vétéran James Burrows.

Matthew Perry était porté disparu et l’interview avec le reste de la distribution a été décrite dans la presse comme «maladroite», «ennuyeuse» et «un désastre».

Mais cette fois, les attentes sont plus élevées, le format étant censé être plus inventif. Même ainsi, les acteurs ont longtemps craint de redémarrer la comédie. En 2018, David Schwimmer a déclaré: «Je ne sais tout simplement pas si je veux nous voir tous avec des béquilles (et) des marcheurs.»

Lisa Kudrow a déclaré que Friends était à propos d’un groupe dans la vingtaine et la trentaine, ajoutant: «L’émission ne concerne pas les gens dans la quarantaine, la cinquantaine. Et si nous avons les mêmes problèmes, c’est juste triste.

En 2017, Matthew a déclaré: «J’ai ce cauchemar que nous faisons à nouveau Friends et personne ne s’en soucie. Donc, si quelqu’un me le demande, je vais dire non.

Même lorsque les six acteurs ont finalement dit oui, Covid est intervenu, mettant à nouveau le projet en doute. À l’origine en raison du film en mars 2020, la production a été repoussée en mai et de nouveau en août. Les travaux ont finalement commencé au début du mois dernier.

En 2017, Matthew a déclaré: « J’ai ce cauchemar que nous faisons à nouveau Friends et personne ne s’en soucie »[/caption]

Tensions créatives

Les fans craignaient que Matt LeBlanc et Matthew Perry ne soient pas invités au mariage de Jennifer avec Justin Theroux pourrait être à l’origine de la réticence des acteurs à se réunir[/caption]

Certains fans ont pensé que la politique interne pourrait être à l’origine de la réticence initiale des acteurs à se réunir pour la spéciale.

On craignait qu’il y ait un manque d’harmonie dans le casting lorsque Matthew Perry et Matt LeBlanc n’ont pas été invités au mariage de Jennifer Aniston avec Justin Theroux en 2015.

Courteney Cox, 56 ans, était la demoiselle d’honneur de Jennifer, mais Matthew a déclaré: « Je n’ai pas été invité, alors que pouvez-vous faire? » Et Matt, 53 ans, a ajouté: «Si elle me voulait là-bas, j’y serais allé.»

L’idée d’une réunion complète a été vantée en novembre 2019, mais les pourparlers auraient à l’origine bloqué l’argent.

En janvier 2020, le directeur de la création de HBO Max, Kevin Reilly, a déclaré: «Il y a de l’intérêt partout et pourtant nous ne pouvons pas convaincre tous les intérêts d’appuyer sur le bouton. Aujourd’hui, c’est juste peut-être.

Mais d’une manière ou d’une autre, l’argent ou les tensions personnelles ont été résolus depuis. Et les six stars serviront toutes de producteurs exécutifs sur la spéciale – recevant au moins 2,5 millions de dollars (1,8 million de livres sterling) chacune, selon Showbiz Bible Variety.

Où ils sont

David Schwimmer joue actuellement dans la comédie d’espionnage Sky One Intelligence tandis que le prochain film de Courteney Cox sort l’année prochaine[/caption]

JENNIFER ANISTON (Rachel Green): Depuis la fin de Friends en 2004, Jen a joué dans des films The Break-Up, Marley & Me et He Just Not That Into You et récemment dans le rôle d’Alex Levy dans la série Apple TV + The Morning Show.

DAVID SCHWIMMER (Ross Geller): A largement collé à la comédie depuis Friends, dans 30 Rock and Entourage. Actuellement en vedette dans la comédie d’espionnage Sky One Intelligence.

COURTENEY COX (Monica Geller): A joué dans sa propre sitcom, Cougar Town, remportant une nomination aux Golden Globes. Son prochain film, le dernier de la série Scream slasher, sort l’année prochaine.

MATTHEW PERRY (Chandler Bing): Après avoir vaincu les problèmes d’alcool et de drogue après Friends, il est apparu dans le drame juridique The Good Wife et la comédie américaine The Odd Couple.

LISA KUDROW (Phoebe Buffay): Je suis allé jouer dans des films tels que PS I Love You, Neighbours, Easy A et The Girl On The Train. Elle est également apparue en tant que membre du Congrès dans le thriller politique américain Scandal.

MATT LeBLANC (Joey Tribbiani): Seul personnage à avoir eu sa propre émission dérivée, Joey, mais cela s’est terminé après deux séries. Matt a ensuite essayé la télévision britannique, dans des épisodes de sitcom, de 2011 à 2017, et a co-animé Top Gear de BBC1 de 2016 à 2019.

Vilain vilain!

Des amis ont vu de nouvelles critiques surgir, y compris une honte à la graisse, faisant référence à l’ancien moi en surpoids de Monica, joué par Courteney dans un costume gras[/caption]

MALGRÉ la fin il y a 17 ans, l’émission de dix séries a trouvé une nouvelle génération de fans avec des rediffusions sur des services de streaming tels que Netflix.

Une enquête de 2019 a révélé qu’il s’agissait du programme télévisé le plus populaire parmi les adolescents britanniques.

Mais avec un nouveau public plus jeune, de nouvelles critiques sont venues. Des amis ont été accusés d’avoir fait honte à la graisse dans des flashbacks sur l’ancien moi en surpoids de Monica, joué par Courteney Cox dans un costume gras.

Il a également été accusé d’homophobie et de transphobie.





L’écrivain Rebecca Reid a déclaré à la BBC: «L’homophobie est stupéfiante. Le punchline de chaque blague sur Ross est que son ex-femme est lesbienne, comme si c’était un échec de sa part et que c’était hilarant qu’elle soit lesbienne.

Kathleen Turner, qui a joué le parent transgenre de Chandler, Charles, a convenu que certaines des intrigues n’avaient pas «bien vieilli».

Mais David Schwimmer a déclaré: «Je suis le premier à dire que quelque chose était peut-être inapproprié ou insensible, mais j’ai l’impression qu’à ce moment-là, j’étais déjà vraiment à l’écoute des questions sociales et d’égalité.»

Mais David Schwimmer a déclaré: « J’ai l’impression qu’à cette époque, j’étais déjà vraiment à l’écoute des questions sociales et d’égalité »[/caption]